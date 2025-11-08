https://noticiaslatam.lat/20251108/aumentan-los-decomisos-de-armas-de-alto-calibre-a-los-carteles-en-mexico-1168268044.html

Aumentan los decomisos de armas de alto calibre a los carteles en México

Aumentan los decomisos de armas de alto calibre a los carteles en México

08.11.2025

Según una base de datos construida por el diario, con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los dos últimos años se han incautado 43 armas de alto calibre en 12 entidades del país. El arsenal incluye específicamente 29 lanzagranadas y 14 lanzacohetes, un tipo de armamento habitualmente asociado a conflictos bélicos internacionales.El poder destructivo de este armamento es significativo: un lanzagranadas es un accesorio que dispara un proyectil explosivo útil para abrir paso y desalojar a grupos atrincherados. Por su parte, el lanzacohetes dispara un misil diseñado para perforar y destruir, capaz de inutilizar vehículos blindados, derribar muros reforzados e incluso dañar helicópteros a corta distancia y baja altura.La concentración geográfica de estos hallazgos militares se centra en estados que son epicentros de las actividades narcocriminales. Sinaloa encabeza la lista con siete artefactos incautados, principalmente en Culiacán, seguido de Michoacán, con cinco decomisos, especialmente en el municipio de La Huacana. Esto sugiere que estas armas se destinan a las regiones de mayor disputa territorial.No obstante, el mapa de incautaciones demuestra que este armamento no es exclusivo de un solo grupo delictivo, sino que está disperso entre varias organizaciones. Otros estados con hallazgos importantes incluyen Chiapas (cuatro), Chihuahua (tres), y con dos artefactos cada uno, Nuevo León y Sonora, evidenciando una amenaza a nivel nacional.Esta distribución está ligada directamente a los frentes de batalla de las organizaciones criminales en el país. En Sinaloa, el armamento alimenta la disputa interna entre facciones como Los Chapitos y La Mayiza. También es usado en los enfrentamientos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra La Familia Michoacana en Michoacán, y contra el Cartel de Sinaloa en Chiapas, además de la presencia del Cartel del Noreste (CDN) en Nuevo León.En términos de confiscación general de armamento —no solo del tipo bélico—, las cifras también muestran un alza. Entre 2024 y lo que va de 2025, el decomiso de armas de todo tipo (fusiles, pistolas, carabinas, etc.) subió un 20,4%, pasando de 9,797 piezas a 11,792. Este fenómeno se origina en el norte, siendo la frontera con Estados Unidos la principal puerta de entrada del contrabando de armas.El noroeste del país concentra la mayor parte de los aseguramientos de todas las armas. En 2025, Sinaloa lideró con 2.476 armas incautadas, seguido por Sonora. A nivel municipal, Culiacán se consolidó como el epicentro con 1.402 armas confiscadas. En ambos años, los fusiles y las pistolas son los tipos de arma más decomisados por el Ejército y la Guardia Nacional.

