El sector privado de EEUU ya eliminó un millón de empleos en lo que va del 2025
© Foto : Twitter / @CommerceGovDepartamento de Comercio de Estados Unidos
Un informe de la consultora privada Challenger, Gray and Christmas, consignado por el diario 'The Wall Street Journal', exhibe un dramático aumento en la pérdida de trabajo durante los primeros 10 meses del año por el impacto de la incertidumbre económica y el avance de la IA.
Según los datos del reporte, las empresas en EEUU informaron que eliminaron en lo que va del año un millón 99.500 puestos de trabajo. Esta cifra representa un aumento drástico del 65% en comparación con el mismo período del 2024.
Además, la cantidad de recortes de empleo privados —a los que se deben sumarse los trabajos públicos recortados por la Administración republicana y los suspendidos por el cierre del Gobierno federal— supera en un 44% el total de 761.358 puestos eliminados que se anunciaron a lo largo de todo el año 2024, lo que subraya la aceleración de la tendencia a la baja en el mercado laboral.
Solamente en el mes de octubre, los anuncios de recortes de empleo en las compañías estadounidenses casi se triplicaron, pasando de 54.064 en septiembre a 153.074.
Las razones principales citadas por las empresas para esta oleada de despidos incluyen la necesidad de reducir costos por la incertidumbre económica y la creciente adopción de la inteligencia artificial (IA).
"Este fuerte aumento en un solo mes es un indicador claro de la intensificación de las medidas de ajuste corporativo en diversas industrias", apunta el medio.
El sector de almacenamiento y logística fue el que lideró el aumento de los recortes en octubre, eliminando cerca de 48.000 puestos, mientras que las empresas tecnológicas informaron que eliminaron más de 33.000 empleos.
