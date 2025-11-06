https://noticiaslatam.lat/20251106/la-capital-de-mexico-registro-una-caida-en-los-indices-de-pobreza-durante-el-mandato-de-sheinbaum-1168209494.html

La capital de México registró una caída en los índices de pobreza durante el mandato de Sheinbaum

06.11.2025

américa latina

ciudad de méxico (cdmx)

claudia sheinbaum

clara brugada

pobreza

desigualdad

Durante la presentación de las cifras que consigna el Consejo de Evaluación (Evalúa) de Ciudad de México, la funcionaria capitalina destacó que, en dicho período, la pobreza extrema pasó de 1,7 millones a 864.000 personas.Damián González señaló que, en el sexenio pasado se logró una mejoría en todos los parámetros que incluye la medición, como la vivienda, salud, seguridad social y adecuación energética.De igual manera, la pobreza de ingresos disminuyó del 48 a 37%, al tiempo que los más ricos, que representan el 10% de la población capitalina, pasaron de concentrar el 60% de la riqueza en 2018, a 53% en 2024.La funcionaria aprovechó para destacar que el método para medir la pobreza que se utiliza en Ciudad de México es único en el país, pues incluso mide la pobreza de tiempo. A decir de González, el 57% de los capitalinos padecen este tipo de carencia.

ciudad de méxico (cdmx)

