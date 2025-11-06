La capital de México registró una caída en los índices de pobreza durante el mandato de Sheinbaum

Durante la presentación de las cifras que consigna el Consejo de Evaluación (Evalúa) de Ciudad de México, la funcionaria capitalina destacó que, en dicho período, la pobreza extrema pasó de 1,7 millones a 864.000 personas.Damián González señaló que, en el sexenio pasado se logró una mejoría en todos los parámetros que incluye la medición, como la vivienda, salud, seguridad social y adecuación energética.De igual manera, la pobreza de ingresos disminuyó del 48 a 37%, al tiempo que los más ricos, que representan el 10% de la población capitalina, pasaron de concentrar el 60% de la riqueza en 2018, a 53% en 2024.La funcionaria aprovechó para destacar que el método para medir la pobreza que se utiliza en Ciudad de México es único en el país, pues incluso mide la pobreza de tiempo. A decir de González, el 57% de los capitalinos padecen este tipo de carencia.
En los seis años de la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la capital mexicana, 850.000 personas superaron la situación de pobreza, reveló la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, en rueda de prensa.
Durante la presentación de las cifras que consigna el Consejo de Evaluación (Evalúa) de Ciudad de México, la funcionaria capitalina destacó que, en dicho período, la pobreza extrema pasó de 1,7 millones a 864.000 personas.
Damián González señaló que, en el sexenio pasado se logró una mejoría en todos los parámetros que incluye la medición, como la vivienda, salud, seguridad social y adecuación energética.
"Esto es extraordinario. Nunca había pasado en un periodo tan corto esa caída de la pobreza", declaró.
De igual manera, la pobreza de ingresos disminuyó del 48 a 37%, al tiempo que los más ricos, que representan el 10% de la población capitalina, pasaron de concentrar el 60% de la riqueza en 2018, a 53% en 2024.
La funcionaria aprovechó para destacar que el método para medir la pobreza que se utiliza en Ciudad de México es único en el país, pues incluso mide la pobreza de tiempo. A decir de González, el 57% de los capitalinos padecen este tipo de carencia.
