El Kremlin recomienda a la OTAN a escuchar las palabras de Putin si quiere entender a Rusia
El Kremlin recomienda a la OTAN a escuchar las palabras de Putin si quiere entender a Rusia
El problema de ese bloque bélico radica precisamente en que —según afirma su liderazgo— declara que no escucha la posición de Moscú y, a la vez, admite, que no... 06.11.2025
Otras declaraciones del vocero del Kremlin:
El Kremlin recomienda a la OTAN a escuchar las palabras de Putin si quiere entender a Rusia
El problema de ese bloque bélico radica precisamente en que —según afirma su liderazgo— declara que no escucha la posición de Moscú y, a la vez, admite, que no comprende a Rusia, señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Intenten escuchar y lo entenderán", expresó Peskov a los periodistas al comentar la afirmación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que había dejado de prestar atención a las palabras del presidente ruso.
Otras declaraciones del vocero del Kremlin:
La reacción de Occidente a la última reunión del Consejo de Seguridad de Rusia
"sigue la línea de la histeria militarista antirrusa".
Numerosos medios occidentales no dudan en tergiversar las palabras de Vladímir Putin
en el Consejo de Seguridad.
Sobre el posible endurecimiento de las restricciones para los rusos que viajan a Europa: Los europeos están reviviendo con ahínco las prácticas de la Guerra Fría
.
