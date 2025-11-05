https://noticiaslatam.lat/20251105/putin-instruye-examinar-la-viabilidad-de-reanudar-ensayos-nucleares-a-gran-escala-en-rusia-1168195014.html

Putin instruye examinar la viabilidad de reanudar ensayos nucleares a gran escala en Rusia

Putin advirtió que Rusia se verá obligada a tomar medidas correspondientes si los participantes del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) deciden realizarlos."En mi mensaje a la Asamblea Federal en 2023 dije que, en caso de que EEUU u otros Estados partes de dicho tratado realizaran tales ensayos, Rusia también tendría que tomar las medidas de respuesta pertinentes", sostuvo.A la vez, el presidente ruso ordenó recopilar información, realizar un análisis en el Consejo de Seguridad ruso y presentar propuestas sobre el posible inicio de los preparativos para los ensayos nucleares.Además, Putin declaró que Rusia no tiene planes de incumplir sus obligaciones que se le incumben en el marco del TPCE."Comenzar de inmediato"A su vez, el ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, consideró oportuno comenzar los preparativos para las pruebas nucleares en Nueva Zembla y apuntó a que el posible rechazo de EEUU a la moratoria sobre los ensayos nucleares podría ser un paso hacia la destrucción del sistema de estabilidad estratégica mundial.De acuerdo con el ministro ruso, Washington está aumentando activamente su arsenal de armas estratégicas ofensivas y retirándose sistemáticamente de los tratados de estabilidad estratégica.Con ello, Beloúsov advirtió de los recientes ejercicios simulados de un ataque preventivo con misiles nucleares contra Rusia, llevados a cabo por Estados Unidos."El último de estos ejercicios, Global Tender 2025, en el que se practicó, quiero subrayarlo, un ataque preventivo con misiles nucleares contra territorio ruso, tuvo lugar en octubre de este año", reveló.El ministro indicó que el país norteamericano planea desarrollar un nuevo misil intercontinental, un submarino estratégico y reactivar unas lanzaderas.Anteriormente, Trump, declaró que había ordenado realizar pruebas nucleares "en igualdad de condiciones" con otros países que supuestamente cuentan con programas similares.

