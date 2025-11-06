https://noticiaslatam.lat/20251106/el-acoso-contra-sheinbaum-pone-su-seguridad-en-entredicho-debe-ser-protegida-por-un-cuerpo-especial-1168203661.html

El acoso contra Sheinbaum pone su seguridad en entredicho: "Debe ser protegida por un cuerpo especial"

El acoso contra Sheinbaum pone su seguridad en entredicho: "Debe ser protegida por un cuerpo especial"

El acoso sexual del que fue víctima la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha puesto en el foco del debate público la escasa seguridad con la que cuenta...

Tras el hecho, la mandataria informó que decidió levantar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que se trata de un delito del fuero común. "Es algo que no debe ocurrir en nuestro país, y no lo digo como presidenta, sino como mujer, y en la representación de las mujeres mexicanas, no debe ocurrir; nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie, nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer. Entonces, eso no puede ocurrir", abundó. Un país en deuda con las mujeresEn entrevista con Sputnik, Angélica Contreras, integrante de Mujeres Vivas y Libres, señaló que el acoso sexual que sufrió la presidenta mexicana no es un hecho aislado, porque en México el 45,6% de las mujeres han sido agredidas en el espacio público al menos una vez en su vida, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2022 (ENDIREH, INEGI).De acuerdo con los datos oficiales, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, el 70,1 % ha experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Según el estudio, las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son: Estado de México (78,7 %), Ciudad de México (76,2 %) y Querétaro (75,2 %). La prevalencia de violencia (de cualquier tipo a lo largo de la vida) contra las mujeres de 15 años y más en el país, muestra que quienes experimentan mayor violencia son las que residen en áreas urbanas. Una seguridad débil Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el Estado Mayor Presidencial —institución que por décadas tuvo la encomienda de proteger al presidente de México— ha estado en un impasse. Aunque no se disolvió formalmente, el cuerpo de seguridad no estuvo a cargo de la seguridad del mandatario, una política que se ha extendido a la Administración de Sheinbaum. En entrevista con Sputnik, Alberto Guerrero Baena, consultor mexicano especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, señaló que el acoso sexual del cual fue víctima la presidenta revela la insuficiencia en cuanto a la protección que tiene. De acuerdo con el experto, al tratarse de la máxima figura política de un país, es elemental que existan protocolos establecidos en torno a la seguridad de la mandataria. Incluso, señaló, podría replicarse el programa de Ateneas, que es un cuerpo de seguridad de mujeres implementado en la Ciudad de México para el resguardo de mujeres en movilizaciones sociales. La decisión de rechazar la protección del Estado Mayor Presidencial, explicó López Obrador en su momento, va de la mano con la "austeridad republicana", una política que consiste en el ahorro de recursos públicos y el combate al despilfarro del erario. "El que nada debe, nada teme (...). Me cuida la gente", señaló el entonces mandatario, quien gozó de niveles de aprobación ciudadana no vistos desde hace muchos años en México. En ese sentido, Guerrero Baena considera que la decisión de apartar al Estado Mayor Presidencial fue más de corte ideológico que pragmática."La gente sigue minimizando la violencia de género" Tras la agresión a Sheinbaum, las opinión pública se dividió entre quienes condenaron el acoso y quienes acusaron, sin pruebas, un montaje. El líder nacional del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, fue una de las voces que acusó un supuesto montaje para distraer la atención mediática de la crisis de seguridad que aqueja al país. "Preocupa que se habla de un montaje porque significa que, en pleno 2025, y con una mujer como presidenta, es más fácil no querer reconocer la violencia de género. Al final, todo esto es un reflejo de lo que vivimos todas todo el tiempo en todas las calles (...). La gente sigue minimizando la violencia de género", finaliza Angélica Contreras.

