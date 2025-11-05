Mundo
Rusia declara que su actualizada tríada nuclear es "la más moderna del mundo"
Rusia declara que su actualizada tríada nuclear es "la más moderna del mundo"
Rusia cuenta con básicamente la tríada nuclear más moderna del mundo, afirmó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negando a su vez que el...
El portavoz aclaró que "Rusia no participa en ninguna carrera armamentista, sino que desarrolla sus sistemas de armas y de entrega de manera planificada", destacando que estos avances tecnológicos "son resultado de trabajos iniciados hace años".Respecto a las pruebas nucleares, Peskov subrayó que la posición del presidente ruso, Vladímir Putin, es absolutamente clara: "mantenemos nuestro compromiso con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares".
18:15 GMT 05.11.2025 (actualizado: 18:21 GMT 05.11.2025)
© Sputnik / Acceder al contenido multimediaMisil portador de una carga nuclear
Rusia cuenta con básicamente la tríada nuclear más moderna del mundo, afirmó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negando a su vez que el país participe en una carrera armamentista.

"Nuestra tríada nuclear está actualizada. Es, de hecho, la tríada nuclear más moderna del mundo. Se ha realizado un gran trabajo para garantizar de manera confiable nuestra seguridad", declaró Peskov.

El portavoz aclaró que "Rusia no participa en ninguna carrera armamentista, sino que desarrolla sus sistemas de armas y de entrega de manera planificada", destacando que estos avances tecnológicos "son resultado de trabajos iniciados hace años".
Respecto a las pruebas nucleares, Peskov subrayó que la posición del presidente ruso, Vladímir Putin, es absolutamente clara: "mantenemos nuestro compromiso con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares".
