https://noticiaslatam.lat/20251105/rusia-declara-que-su-actualizada-triada-nuclear-es-de-hecho-la-mas-moderna-del-mundo-1168199369.html

Rusia declara que su actualizada tríada nuclear es "la más moderna del mundo"

Rusia declara que su actualizada tríada nuclear es "la más moderna del mundo"

Sputnik Mundo

Rusia cuenta con básicamente la tríada nuclear más moderna del mundo, afirmó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negando a su vez que el... 05.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-05T18:15+0000

2025-11-05T18:15+0000

2025-11-05T18:21+0000

defensa

rusia

dmitri peskov

armas nucleares

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/13/1159136217_0:14:1733:989_1920x0_80_0_0_4f818d24f90b48dd236f6a82b3e1834a.jpg

El portavoz aclaró que "Rusia no participa en ninguna carrera armamentista, sino que desarrolla sus sistemas de armas y de entrega de manera planificada", destacando que estos avances tecnológicos "son resultado de trabajos iniciados hace años".Respecto a las pruebas nucleares, Peskov subrayó que la posición del presidente ruso, Vladímir Putin, es absolutamente clara: "mantenemos nuestro compromiso con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares".

https://noticiaslatam.lat/20251105/putin-instruye-examinar-la-viabilidad-de-reanudar-ensayos-nucleares-a-gran-escala-en-rusia-1168195014.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, dmitri peskov, armas nucleares, 🛡️ fuerzas armadas