Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 2,3% a nivel mundial en 2024: ONU

En el Informe sobre la Brecha de Emisiones, los científicos alertaron que superar el límite de 1,5 grados Celsius de calentamiento global será casi inevitable dentro de la próxima década. Las razones: el progreso "insuficiente" de los países y el contexto geopolítico "cada vez más desafiante". A decir de los expertos, ese umbral será superado "al menos temporalmente", aunque reconocieron que todavía es posible reducir la magnitud y la duración de dicho evento con un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero "sin precedentes".Si los países cumplen con sus compromisos climáticos, el informe prevé un aumento medio de la temperatura de entre 2,3 y 2,5 grados centígrados este siglo. Sin embargo, si se continúa por el actual camino, el aumento podría alcanzar los 2,8 grados. Debido a que el incremento de la temperatura es insoslayable, el informe se centra en cómo limitar las temperaturas a niveles que impliquen un menor riesgo. Por otro lado, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París prevista para 2026, según el informe, impactará negativamente en los esfuerzos globales y en el progreso alcanzado hasta el momento.

