Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 2,3% a nivel mundial en 2024: ONU
Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 2,3% a nivel mundial en 2024: ONU
05.11.2025
internacional
onu
medioambiente
antonio guterres
acuerdo de parís
emisiones
calentamiento global
En el Informe sobre la Brecha de Emisiones, los científicos alertaron que superar el límite de 1,5 grados Celsius de calentamiento global será casi inevitable dentro de la próxima década. Las razones: el progreso "insuficiente" de los países y el contexto geopolítico "cada vez más desafiante". A decir de los expertos, ese umbral será superado "al menos temporalmente", aunque reconocieron que todavía es posible reducir la magnitud y la duración de dicho evento con un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero "sin precedentes".Si los países cumplen con sus compromisos climáticos, el informe prevé un aumento medio de la temperatura de entre 2,3 y 2,5 grados centígrados este siglo. Sin embargo, si se continúa por el actual camino, el aumento podría alcanzar los 2,8 grados. Debido a que el incremento de la temperatura es insoslayable, el informe se centra en cómo limitar las temperaturas a niveles que impliquen un menor riesgo. Por otro lado, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París prevista para 2026, según el informe, impactará negativamente en los esfuerzos globales y en el progreso alcanzado hasta el momento.
A 10 años de la firma de los Acuerdos de París y a pocos días de la COP30 que se celebrará en Brasil, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en su más reciente informe que las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo aumentaron 2,3% en 2024, por lo que instó a los países más contaminantes a adoptar mayores esfuerzos.
En el Informe sobre la Brecha de Emisiones, los científicos alertaron que superar el límite de 1,5 grados Celsius de calentamiento global será casi inevitable dentro de la próxima década. Las razones: el progreso "insuficiente" de los países y el contexto geopolítico "cada vez más desafiante".
A decir de los expertos, ese umbral será superado "al menos temporalmente", aunque reconocieron que todavía es posible reducir la magnitud y la duración de dicho evento con un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero "sin precedentes".
Si los países cumplen con sus compromisos climáticos, el informe prevé un aumento medio de la temperatura de entre 2,3 y 2,5 grados centígrados este siglo. Sin embargo, si se continúa por el actual camino, el aumento podría alcanzar los 2,8 grados.
Desprendimiento de glaciares - Sputnik Mundo, 1920, 25.01.2025
Internacional
La OMM considera que la crisis climática es el principal reto al que se enfrenta la humanidad
25 de enero, 10:52 GMT
Debido a que el incremento de la temperatura es insoslayable, el informe se centra en cómo limitar las temperaturas a niveles que impliquen un menor riesgo.

"Nuestra misión es sencilla, pero no fácil: hacer que cualquier superación sea lo más pequeña y breve posible", declaró Antonio Guterres, secretario general de la ONU, durante la presentación del informe.

Por otro lado, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París prevista para 2026, según el informe, impactará negativamente en los esfuerzos globales y en el progreso alcanzado hasta el momento.
