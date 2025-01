https://noticiaslatam.lat/20250125/la-omm-considera-que-la-crisis-climatica-es-el-principal-reto-al-que-se-enfrenta-la-humanidad-1160752711.html

La OMM considera que la crisis climática es el principal reto al que se enfrenta la humanidad

La OMM considera que la crisis climática es el principal reto al que se enfrenta la humanidad

GINEBRA (Sputnik) — La crisis climática es el principal desafío al que se enfrenta la humanidad, declaró a Sputnik la secretaria general de la Organización...

"La crisis climática es el principal desafío al que se enfrenta la humanidad. Es demasiado grande para que un país o una región lo afronten solos. Estamos viendo muchos signos de compromiso internacional para combatir el cambio climático y apoyar la acción climática, no solo por parte de los Gobiernos, sino cada vez más por parte de los sectores corporativo y empresarial, así como de la sociedad civil", apuntó Saulo. La secretaria de la OMM destacó que se ha producido un aumento significativo de la financiación para el clima. En particular, indicó que en la 29.ª Conferencia sobre el Cambio Climático celebrada en Bakú fue decidido triplicar el importe de la financiación para el clima destinada a los países en desarrollo hasta alcanzar los 300.000 millones de dólares anuales en 2035. La XXIX sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29) se celebró en Bakú del 11 al 22 de noviembre de 2024. A ella asistieron unos 80 jefes de Estado y de Gobierno. Según las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, las temperaturas globales podrían alcanzar niveles récord en los próximos cinco años. A ello contribuirán los gases de efecto invernadero y el cambio de fases de las corrientes oceánicas de La Niña a El Niño. Este fenómeno afectará no solo a la temperatura media del planeta, sino también al régimen de precipitaciones. La peculiaridad del cambio de fases de las corrientes es que durante La Niña el calor de la atmósfera pasa intensamente al océano, y durante El Niño el flujo va del océano a la atmósfera. El proceso de cambio comenzó en el segundo trimestre de 2023.

