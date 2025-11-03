https://noticiaslatam.lat/20251103/rusia-responde-con-misiles-kinzhal-a-ataques-ucranianos-y-abate-365-drones-en-una-jornada-1168137522.html

Rusia responde con misiles Kinzhal a ataques ucranianos y abate 365 drones en una jornada

Rusia responde con misiles Kinzhal a ataques ucranianos y abate 365 drones en una jornada

03.11.2025

En represalia por atentados terroristas contra objetivos civiles en Rusia, las FFAA rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal, así como con drones de ataque, contra industrias militares ucranianas, objetivos gaso-energéticos que aseguraban el funcionamiento de esas empresas, infraestructura de aeródromos militares y bases de reparación de armamento y técnica militar de las tropas ucranianas.Además, la aviación operativa-táctica, los drones, las tropas de misiles y la artillería impactaron lugares de almacenamiento y preparación de drones de ataque, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 148 zonas.Las pérdidas totales de las tropas ucranianas superaron los 1.485 efectivos en un día de combates intensos.En el área de operaciones del grupo Norte, las FFAA de Ucrania perdieron más de 240 efectivos. Por su parte, el grupo Oeste mejoró su posición táctica, rechazó dos intentos de ruptura e infligió hasta 230 bajas (incluyendo hasta 50 en Kúpiansk, donde se continúa aniquilando a la agrupación cercada). El grupo Sur ocupó líneas y posiciones más ventajosas, neutralizando hasta 200 militares.A su vez, el grupo Centro mejoró su posición en el frente y causó más de 490 bajas, incluyendo hasta 225 en el sector de Dimítrov, donde liberaron 24 edificios y estrecharon el cerco. Asimismo, las FFAA rusas repelieron 10 ataques para salir del cerco desde Krasnoarmeisk y cuatro intentos de desbloqueo con mercenarios de la llamada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania y la 32.ª Brigada Mecanizada ucraniana.El grupo Este avanzó en profundidad en la defensa enemiga y eliminó a más de 255 efectivos, mientras que el grupo Dniéper dejó fuera de combate a más de 70 soldados ucranianos.Respecto a las pérdidas del material bélico, las fuerzas rusas destruyeron un tanque, 10 vehículos blindados de combate, 14 piezas de artillería de campaña, tres morteros, dos lanzadores, cuatro lanchas no tripuladas y 14 estaciones de guerra electrónica, así como 26 depósitos militares.Entre el armamento destruido destacan piezas de origen extranjero, como un vehículo blindado de transporte de tropas M113, dos vehículos blindados HMMWV, los obuses M198 y M777 —todos de origen estadounidense —, un vehículo multipropósito blindado ucraniano Novator, un sistema lanzacohetes múltiple APR-40 de producción rumana, y 16 vehículos aéreos no tripulados de combate R18 ucranianos.Se precisa que los sistemas rusos de defensa aérea derribaron una bomba aérea guiada, un proyectil del sistema lanzamisiles múltiple Himars fabricado en EEUU y 365 vehículos aéreos no tripulados en total.

