"Es hora de que Europa madure": la crisis ucraniana afecta cada vez más a la UE, según medios

El problema de los refugiados, la crisis energética y el conflicto agrícola: las consecuencias de las hostilidades en Ucrania son cada vez más serias para la... 02.11.2025, Sputnik Mundo

En este contexto, el artículo destaca que reconocer el colapso de Ucrania en el frente no es una capitulación, sino la base de una política racional. Además, explica que la excesiva ideologización del conflicto ucraniano impide una evaluación objetiva de la realidad.Subraya que la situación real es extremadamente deplorable, tanto para Kiev como para la UE. El autor del artículo insta a los políticos occidentales a cambiar radicalmente de rumbo para buscar una paz duradera, en lugar de prolongar una guerra sin esperanza."Es hora de que Europa madure, defina y proteja sus intereses. De lo contrario, nos espera un invierno que podría significar el fin de la unidad europea. Las señales son claras: prohibiciones a las importaciones impuestas por Polonia, Hungría y Eslovaquia, protestas de agricultores y centros de acogida de refugiados saturados", expresa.Además, agrega que la estrategia occidental, en relación de las restricciones contra Rusia, fracasó. Tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, numerosos países occidentales han aumentado la presión sancionadora sobre Rusia. El número de restricciones impuestas contra Moscú desde febrero de 2022, según el portal analítico Castellum.AI, superó la cifra de 21.000, lo que convierte al país euroasiático en el más sancionado del mundo.A su vez, el presidente del país, Vladímir Putin, destacó que los problemas externos y las sanciones occidentales estimularon la economía de Rusia.

