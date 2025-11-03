Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251103/familias-en-bolivia-recuerdan-a-sus-muertos-con-flores-musica-y-comida--video-1168128299.html
Familias en Bolivia recuerdan a sus muertos con flores, música y comida | Video
Familias en Bolivia recuerdan a sus muertos con flores, música y comida | Video
Sputnik Mundo
Este 1 y 2 de noviembre, Bolivia celebró el Día de Todos los Santos, más popularmente conocido como el Día de los Muertos. Miles de familias visitaron a sus... 03.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-03T02:30+0000
2025-11-03T02:30+0000
américa latina
sociedad
🎭 arte y cultura
día de los muertos
📝 reportajes
bolivia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/03/1168128007_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7a4fa0454e22489925fb1df39b4ff81.jpg
En la ciudad de La Paz, los camposantos se llenaron de visitantes y de panes ceremoniales, que se ofrendan a las almas antes de que regresen al más allá.En la mayoría de los cementerios del país se permitió a las familias ingresar con alimentos para comer junto a las tumbas de sus seres queridos. Según especialistas consultados por Sputnik, ancestralmente las poblaciones andinas sacaban los cuerpos momificados de las chullpas, construcciones funerarias de piedra.La celebración coincidía con el inicio de la temporada de lluvias, por lo cual se agasajaba a los muertos con la finalidad de que beneficiaran los cultivos con buenas precipitaciones. Con la llegada de los conquistadores españoles, en el siglo XVI, este culto se mezcló con los preceptos de la religión cristiana.Este 2 de noviembre, decenas de familias paceñas armaron las mesas de ofrendas (llamadas mast'akus) y compartían comidas afuera del cementerio general. Una de ellas era la de Agustina Jáuregui. "Ha partido hace un año, la estamos recordando. Que diosito la tenga en el cielo", dijo a Sputnik Edwin, uno de sus sobrinos.Edwin no estaba en desacuerdo con que no les permitieran ingresar con alimentos: "Los cementerios colapsan para estas fechas, ya no hay espacio, por eso no nos dejan entrar con comida. Salimos a los parques para despedir a las almas".Un cementerio descomprimidoDentro del cementerio se observaban amplios espacios vacíos, que en años anteriores estaban repletos de familias junto a las tumbas. Pululaban los resiris, como se llama a quienes se prestan a rezar por los difuntos, a cambio de algunos panes o un plato de comida. También había músicos, dispuestos a cantar las canciones que le gustaban a quien ya no está en este plano.Los familiares lavaban floreros, vidrios y santitos para quitarles el polvo acumulado en los últimos meses.Félix Quequesana, junto a sus hijas y tías, prepararon kilos de panes, con los cuales armaron una mesa destinada a Cristian, su hijo de 26 años, fallecido seis meses atrás. "Aquí lo estamos recordando", dijo a Sputnik.El lugareño explicó el significado de los diversos panes que rodeaban la imagen de Cristian. "Hoy día hacemos el despacho. Mi hijo se va a volver agarrando panes, cañas de azúcar, se llevará los panes con forma de caballos, para cargar todas las cosas".Según Quequesana, el alma de su hijo volvió el 1 de noviembre a su hogar. "Ayer estábamos en la casa velándolo, esperándolo con su plato preferido. Le gustaba el pollo dorado, también el chicharrón".Comentó que, para esta fecha, se preparan platos con ají para contentar a las almas: ají de lentejas, de fideos, de frijoles, de arvejas, entre muchos otros. Existe la creencia de que los visitantes del más allá prefieren platos con picante."Esta tarde (del 2 de noviembre) ya se van todos. A mi hijo le estamos también dejando cebolla, porque almacena mucha agua. La caña de azúcar es para endulzarse. A mi hijo le gustaban los dulces, por eso también tiene manzanas y frutas". Cristian Quequesana, estudiante de Derecho, falleció por un aneurisma.Un 'resiri'Tradicionalmente, en los cementerios se reúnen grupos de niños para ir a rezar por los muertos y así recibir panes, entre otras ofrendas. A diferencia de otros años, este 2025 se hizo evidente el incremento de ancianos rezando por comida.Uno de ellos era Franklin Cusi, quien iba con una gran bolsa de yute llena de panes de todos los tipos."Soy resiri, estoy rezando. Doy oraciones para el bienestar del alma", contó a Sputnik. Afirmó que compartiría los panes con sus hijos y nietos, para aliviar el costo diario de comprar alimentos.
https://noticiaslatam.lat/20241110/bolivia-celebra-la-fiesta-de-las-natitas-las-calaveras-que-reciben-ofrendas-y-cumplen-deseos-1158915189.html
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sebastián Ochoa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg
Sebastián Ochoa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/03/1168128007_506:409:2692:2048_1920x0_80_0_0_18728a39b986a4823adaaee155cc3f68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, 🎭 arte y cultura, día de los muertos, 📝 reportajes, bolivia
sociedad, 🎭 arte y cultura, día de los muertos, 📝 reportajes, bolivia

Familias en Bolivia recuerdan a sus muertos con flores, música y comida | Video

02:30 GMT 03.11.2025
© Sputnik / Sebastián OchoaLos bolivianos visita las tumbas de sus seres queridos en el Día de Muertos.
Los bolivianos visita las tumbas de sus seres queridos en el Día de Muertos. - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2025
© Sputnik / Sebastián Ochoa
Síguenos en
Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia - Sputnik Mundo
Sebastián Ochoa
Desde Bolivia
Todos los artículos
Este 1 y 2 de noviembre, Bolivia celebró el Día de Todos los Santos, más popularmente conocido como el Día de los Muertos. Miles de familias visitaron a sus seres queridos en cementerios de todo el país, adonde llevaron música y alimentos.
En la ciudad de La Paz, los camposantos se llenaron de visitantes y de panes ceremoniales, que se ofrendan a las almas antes de que regresen al más allá.
En la mayoría de los cementerios del país se permitió a las familias ingresar con alimentos para comer junto a las tumbas de sus seres queridos. Según especialistas consultados por Sputnik, ancestralmente las poblaciones andinas sacaban los cuerpos momificados de las chullpas, construcciones funerarias de piedra.
La celebración coincidía con el inicio de la temporada de lluvias, por lo cual se agasajaba a los muertos con la finalidad de que beneficiaran los cultivos con buenas precipitaciones. Con la llegada de los conquistadores españoles, en el siglo XVI, este culto se mezcló con los preceptos de la religión cristiana.
Este 2 de noviembre, decenas de familias paceñas armaron las mesas de ofrendas (llamadas mast'akus) y compartían comidas afuera del cementerio general. Una de ellas era la de Agustina Jáuregui. "Ha partido hace un año, la estamos recordando. Que diosito la tenga en el cielo", dijo a Sputnik Edwin, uno de sus sobrinos.
"Aquí estamos recordándola como es costumbre en Bolivia. Cada año ellos regresan el 1 de noviembre para retirarse hoy", comentó. Él y su familia comían sentados en el pasto, junto al mast'aku de su tía Agustina. "Es una manera de recordarla. Aunque ya no esté con nosotros, siempre vivirá en nuestros corazones", aseguró.
Edwin no estaba en desacuerdo con que no les permitieran ingresar con alimentos: "Los cementerios colapsan para estas fechas, ya no hay espacio, por eso no nos dejan entrar con comida. Salimos a los parques para despedir a las almas".

Un cementerio descomprimido

Dentro del cementerio se observaban amplios espacios vacíos, que en años anteriores estaban repletos de familias junto a las tumbas. Pululaban los resiris, como se llama a quienes se prestan a rezar por los difuntos, a cambio de algunos panes o un plato de comida. También había músicos, dispuestos a cantar las canciones que le gustaban a quien ya no está en este plano.
Los familiares lavaban floreros, vidrios y santitos para quitarles el polvo acumulado en los últimos meses.
Félix Quequesana, junto a sus hijas y tías, prepararon kilos de panes, con los cuales armaron una mesa destinada a Cristian, su hijo de 26 años, fallecido seis meses atrás. "Aquí lo estamos recordando", dijo a Sputnik.
El lugareño explicó el significado de los diversos panes que rodeaban la imagen de Cristian. "Hoy día hacemos el despacho. Mi hijo se va a volver agarrando panes, cañas de azúcar, se llevará los panes con forma de caballos, para cargar todas las cosas".

También se refirió a las tantawawas, los panes con forma de persona. "La wawa es un amigo, un acompañante en este viaje al cielo. Uno de los panes tiene la forma del Ave Fénix, que va a guiar al alma en el camino. El pan con forma de Sol es para que le alumbre el camino", contó Quequesana.

Celebración de las ñatitas en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2024
América Latina
Bolivia celebra la fiesta de las 'ñatitas', las calaveras que reciben ofrendas y cumplen deseos
10 de noviembre 2024, 01:13 GMT
Según Quequesana, el alma de su hijo volvió el 1 de noviembre a su hogar. "Ayer estábamos en la casa velándolo, esperándolo con su plato preferido. Le gustaba el pollo dorado, también el chicharrón".
Comentó que, para esta fecha, se preparan platos con ají para contentar a las almas: ají de lentejas, de fideos, de frijoles, de arvejas, entre muchos otros. Existe la creencia de que los visitantes del más allá prefieren platos con picante.
"Esta tarde (del 2 de noviembre) ya se van todos. A mi hijo le estamos también dejando cebolla, porque almacena mucha agua. La caña de azúcar es para endulzarse. A mi hijo le gustaban los dulces, por eso también tiene manzanas y frutas". Cristian Quequesana, estudiante de Derecho, falleció por un aneurisma.

Un 'resiri'

Tradicionalmente, en los cementerios se reúnen grupos de niños para ir a rezar por los muertos y así recibir panes, entre otras ofrendas.
A diferencia de otros años, este 2025 se hizo evidente el incremento de ancianos rezando por comida.
Uno de ellos era Franklin Cusi, quien iba con una gran bolsa de yute llena de panes de todos los tipos.
"Soy resiri, estoy rezando. Doy oraciones para el bienestar del alma", contó a Sputnik. Afirmó que compartiría los panes con sus hijos y nietos, para aliviar el costo diario de comprar alimentos.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала