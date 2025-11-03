https://noticiaslatam.lat/20251103/familias-en-bolivia-recuerdan-a-sus-muertos-con-flores-musica-y-comida--video-1168128299.html

Familias en Bolivia recuerdan a sus muertos con flores, música y comida | Video

Este 1 y 2 de noviembre, Bolivia celebró el Día de Todos los Santos, más popularmente conocido como el Día de los Muertos.

En la ciudad de La Paz, los camposantos se llenaron de visitantes y de panes ceremoniales, que se ofrendan a las almas antes de que regresen al más allá.En la mayoría de los cementerios del país se permitió a las familias ingresar con alimentos para comer junto a las tumbas de sus seres queridos. Según especialistas consultados por Sputnik, ancestralmente las poblaciones andinas sacaban los cuerpos momificados de las chullpas, construcciones funerarias de piedra.La celebración coincidía con el inicio de la temporada de lluvias, por lo cual se agasajaba a los muertos con la finalidad de que beneficiaran los cultivos con buenas precipitaciones. Con la llegada de los conquistadores españoles, en el siglo XVI, este culto se mezcló con los preceptos de la religión cristiana.Este 2 de noviembre, decenas de familias paceñas armaron las mesas de ofrendas (llamadas mast'akus) y compartían comidas afuera del cementerio general. Una de ellas era la de Agustina Jáuregui. "Ha partido hace un año, la estamos recordando. Que diosito la tenga en el cielo", dijo a Sputnik Edwin, uno de sus sobrinos.Edwin no estaba en desacuerdo con que no les permitieran ingresar con alimentos: "Los cementerios colapsan para estas fechas, ya no hay espacio, por eso no nos dejan entrar con comida. Salimos a los parques para despedir a las almas".Un cementerio descomprimidoDentro del cementerio se observaban amplios espacios vacíos, que en años anteriores estaban repletos de familias junto a las tumbas. Pululaban los resiris, como se llama a quienes se prestan a rezar por los difuntos, a cambio de algunos panes o un plato de comida. También había músicos, dispuestos a cantar las canciones que le gustaban a quien ya no está en este plano.Los familiares lavaban floreros, vidrios y santitos para quitarles el polvo acumulado en los últimos meses.Félix Quequesana, junto a sus hijas y tías, prepararon kilos de panes, con los cuales armaron una mesa destinada a Cristian, su hijo de 26 años, fallecido seis meses atrás. "Aquí lo estamos recordando", dijo a Sputnik.El lugareño explicó el significado de los diversos panes que rodeaban la imagen de Cristian. "Hoy día hacemos el despacho. Mi hijo se va a volver agarrando panes, cañas de azúcar, se llevará los panes con forma de caballos, para cargar todas las cosas".Según Quequesana, el alma de su hijo volvió el 1 de noviembre a su hogar. "Ayer estábamos en la casa velándolo, esperándolo con su plato preferido. Le gustaba el pollo dorado, también el chicharrón".Comentó que, para esta fecha, se preparan platos con ají para contentar a las almas: ají de lentejas, de fideos, de frijoles, de arvejas, entre muchos otros. Existe la creencia de que los visitantes del más allá prefieren platos con picante."Esta tarde (del 2 de noviembre) ya se van todos. A mi hijo le estamos también dejando cebolla, porque almacena mucha agua. La caña de azúcar es para endulzarse. A mi hijo le gustaban los dulces, por eso también tiene manzanas y frutas". Cristian Quequesana, estudiante de Derecho, falleció por un aneurisma.Un 'resiri'Tradicionalmente, en los cementerios se reúnen grupos de niños para ir a rezar por los muertos y así recibir panes, entre otras ofrendas. A diferencia de otros años, este 2025 se hizo evidente el incremento de ancianos rezando por comida.Uno de ellos era Franklin Cusi, quien iba con una gran bolsa de yute llena de panes de todos los tipos."Soy resiri, estoy rezando. Doy oraciones para el bienestar del alma", contó a Sputnik. Afirmó que compartiría los panes con sus hijos y nietos, para aliviar el costo diario de comprar alimentos.

