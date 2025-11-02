https://noticiaslatam.lat/20251102/la-opep-anuncia-el-aumento-de-limite-de-produccion-petrolera-en-137000-bd-adicionales-en-diciembre-1168120808.html
La OPEP+ anuncia el aumento de límite de producción petrolera en 137.000 b/d adicionales en diciembre
La OPEP+ anuncia el aumento de límite de producción petrolera en 137.000 b/d adicionales en diciembre
Sputnik Mundo
Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y proveedores independientes (OPEP+) decidieron aumentar su límite máximo de producción... 02.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-02T18:26+0000
2025-11-02T18:26+0000
2025-11-02T18:26+0000
economía
opep+
petróleo
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/02/1168120618_475:0:2626:1210_1920x0_80_0_0_3f0f6ecaaed61b331149f0e5edb263c6.jpg
De acuerdo con los documentos de la OPEP, Rusia —sin considerar el plan de compensaciones— podría aumentar su producción petrolera en diciembre en 41.000 b/d, hasta 9,574 mb/d, Arabia Saudita también en 41.000, hasta 10,103 mb/d, Kazajistán en 7.000, hasta 1,569 millones, e Irak en 18.000, hasta 4,273 millones.Del comunicado de la OPEP también se desprende que Argelia podría incrementar su producción en diciembre en 4.000 b/d, hasta 971.000 barriles, Kuwait en 10.000 barriles, hasta 2,58 millones de barriles, Emiratos Árabes Unidos en 12.000, hasta 3,411 millones, y Omán en 4.000, hasta 811.000 b/d.Sin embargo, este plan no contempla el calendario de compensaciones por excesos de producción previos, según el cual los ocho países deben realizar ajustes mensualmente.La OPEP y sus aliados independientes –Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur– establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo para estabilizar el mercado.Ocho miembros del acuerdo OPEP+ (Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kazajistán, Kuwait, Omán y Rusia) aplican recortes voluntarios, además de los límites establecidos.
https://noticiaslatam.lat/20250804/el-precio-podria-ser-aun-mayor-la-india-enfrentaria-enormes-perdidas-si-renuncia-al-petroleo-ruso-1165146096.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/02/1168120618_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_2625865147d2cc2b9e3e00d5daf24779.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
opep+, petróleo, 📈 mercados y finanzas
opep+, petróleo, 📈 mercados y finanzas
La OPEP+ anuncia el aumento de límite de producción petrolera en 137.000 b/d adicionales en diciembre
Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y proveedores independientes (OPEP+) decidieron aumentar su límite máximo de producción petrolera en diciembre en 137.000 barriles diarios (b/d) adicionales respecto al nivel de noviembre, indica un informe de la organización.
"Teniendo en cuenta las perspectivas estables de la economía mundial y las condiciones favorables actuales del mercado, confirmadas por los bajos inventarios petroleros, los ocho países participantes decidieron ajustar la producción en 137.000 b/d de los 1,65 millones de barriles diarios (mb/d) anunciados en abril de 2023. Este ajuste se implementará en diciembre de 2025", indica el comunicado.
De acuerdo con los documentos de la OPEP, Rusia —sin considerar el plan de compensaciones— podría aumentar su producción petrolera en diciembre en 41.000 b/d, hasta 9,574 mb/d, Arabia Saudita también en 41.000, hasta 10,103 mb/d, Kazajistán en 7.000, hasta 1,569 millones, e Irak en 18.000, hasta 4,273 millones.
Del comunicado de la OPEP también se desprende que Argelia podría incrementar su producción en diciembre en 4.000 b/d, hasta 971.000 barriles, Kuwait en 10.000 barriles, hasta 2,58 millones de barriles, Emiratos Árabes Unidos en 12.000, hasta 3,411 millones, y Omán en 4.000, hasta 811.000 b/d.
Sin embargo, este plan no contempla el calendario de compensaciones por excesos de producción previos, según el cual los ocho países deben realizar ajustes mensualmente.
La OPEP y sus aliados independientes –Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur– establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo para estabilizar el mercado.
Ocho miembros del acuerdo OPEP+ (Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kazajistán, Kuwait, Omán y Rusia) aplican recortes voluntarios, además de los límites establecidos.