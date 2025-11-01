https://noticiaslatam.lat/20251101/rusia-apaga-la-energia-del-complejo-militar-industrial-ucraniano-y-derriba-205-drones-en-una-1168090064.html
Rusia apaga la energía del complejo militar-industrial ucraniano y derriba 205 drones en una jornada
Las FFAA rusas golpearon objetos energéticos que aseguraban el funcionamiento de empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, informan desde el... 01.11.2025, Sputnik Mundo
Las pérdidas totales de las tropas ucranianas superaron los 1.370 efectivos en un día de combates intensos.En el área de operaciones del grupo Norte, las FFAA ucranianas perdieron más de 170 efectivos. El grupo Oeste infligió hasta 220 bajas y continúa aniquilando a las unidades cercadas en Kúpiansk, donde rechazó un nuevo intento de ruptura y destruyó hasta 50 soldados. El grupo Sur neutralizó hasta 225 militares.Por su parte, el grupo Centro causó más de 405 bajas, incluyendo la destrucción de un grupo de operaciones especiales de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR, por sus siglas en ucraniano). Descendieron de un helicóptero 11 miembros del personal a 1 kilómetro al noroeste de las afueras de Krasnoarmeisk y todos fueron eliminados, además de hasta 190 soldados en el sector de Dimítrov.El grupo Este eliminó hasta 290 efectivos y el grupo Dniéper dejó fuera de combate a más de 60 soldados ucranianos.Se precisa que los sistemas de defensa aérea derribaron cuatro bombas aéreas guiadas y 205 vehículos aéreos no tripulados.Respecto a las pérdidas de material bélico, las fuerzas rusas destruyeron 15 vehículos blindados de combate, 11 piezas de artillería, 13 estaciones de guerra electrónica y contrabatería y 15 almacenes de municiones y suministros. Entre los trofeos destacados figuran un VAB francés, un vehículo blindado HMMWV y un vehículo blindado de transporte de tropas M113 estadounidenses.Desde el Ministerio también reportan que, en las últimas 24 horas, las unidades de la Flota del Mar Negro destruyeron un dron marítimo en la parte noroeste del mar.
Rusia apaga la energía del complejo militar-industrial ucraniano y derriba 205 drones en una jornada
Las FFAA rusas golpearon objetos energéticos que aseguraban el funcionamiento de empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En paralelo, las defensas antiaéreas abatieron 205 drones y se repelieron siete intentos de ruptura de cerco, agregaron desde el organismo.
"Las FFAA rusas golpearon objetos energéticos que aseguraban el funcionamiento de empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, destruyeron infraestructura de aeródromos militares, lugares de almacenamiento y preparación para lanzamiento de drones de ataque de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 150 zonas", detallaron desde el ente castrense.
Las pérdidas totales de las tropas ucranianas superaron los 1.370 efectivos en un día de combates intensos.
En el área de operaciones del grupo Norte, las FFAA ucranianas perdieron más de 170 efectivos. El grupo Oeste infligió hasta 220 bajas y continúa aniquilando a las unidades cercadas en Kúpiansk, donde rechazó un nuevo intento de ruptura y destruyó hasta 50 soldados. El grupo Sur neutralizó hasta 225 militares.
Por su parte, el grupo Centro
causó más de 405 bajas, incluyendo la destrucción de un grupo de operaciones especiales
de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR, por sus siglas en ucraniano). Descendieron de un helicóptero 11 miembros del personal a 1 kilómetro al noroeste de las afueras de Krasnoarmeisk y todos fueron eliminados, además de hasta 190 soldados en el sector de Dimítrov.
El grupo Este eliminó hasta 290 efectivos y el grupo Dniéper dejó fuera de combate a más de 60 soldados ucranianos.
Se precisa que los sistemas de defensa aérea derribaron cuatro bombas aéreas guiadas y 205 vehículos aéreos no tripulados.
Respecto a las pérdidas de material bélico, las fuerzas rusas destruyeron 15 vehículos blindados de combate, 11 piezas de artillería, 13 estaciones de guerra electrónica y contrabatería y 15 almacenes de municiones y suministros. Entre los trofeos destacados figuran un VAB francés, un vehículo blindado HMMWV y un vehículo blindado de transporte de tropas M113 estadounidenses.
Desde el Ministerio también reportan que, en las últimas 24 horas, las unidades de la Flota del Mar Negro destruyeron un dron marítimo en la parte noroeste del mar.
