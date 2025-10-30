https://noticiaslatam.lat/20251030/putin-ordena-a-la-defensa-rusa-asegurar-el-acceso-de-periodistas-a-las-zonas-de-cerco-de-las-tropas-1168034201.html

La Defensa rusa recibe la orden de Putin de garantizar el acceso de periodistas extranjeros a las zonas con tropas ucranianas cercadas

El Ministerio de Defensa de Rusia recibió la orden del presidente ruso, Vladímir Putin, de garantizar el paso de periodistas extranjeros, incluidos los medios... 30.10.2025, Sputnik Mundo

"El Ministerio de Defensa ruso recibió la orden del comandante en jefe supremo de las FFAA de Rusia de garantizar el libre paso de los periodistas extranjeros, incluidos los ucranianos, para visitar las zonas de bloqueo de las tropas ucranianas en Krasnoarmeisk, Dimítrov y Kúpiansk", indican desde el organismo castrense.El mando ruso se declara listo, si es necesario, a suspender las hostilidades durante 5-6 horas en estas zonas, agregan.Asimismo, Rusia está dispuesta a garantizar corredores de entrada y salida sin obstáculos para los grupos de medios extranjeros, incluidos los ucranianos, "siempre que se garantice la seguridad tanto de los periodistas como de los militares rusos".

