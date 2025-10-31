https://noticiaslatam.lat/20251031/rusia-derriba-130-drones-de-ataque-ucranianos-1168053353.html

Rusia derriba 130 drones de ataque ucranianos

Rusia derriba 130 drones de ataque ucranianos

Sputnik Mundo

Las fuerzas de la defensa antiaérea de Rusia interceptaron 130 drones de ataque ucranianos en distintos puntos del país en una noche, comunicó el Ministerio de... 31.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-31T07:19+0000

2025-10-31T07:19+0000

2025-10-31T07:20+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/05/1149499126_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_686cda149d4921a6d5d3a7422e762354.jpg

Según precisó la entidad, 31 aparatos fueron derribados en la provincia de Kursk, 21 en Vorónezh, 14 en Bélgorod y 10 en Briansk.Además, nueve drones ucranianos fueron neutralizados en la región de Oriol, nueve en Tambov y otro tanto en Tula, seis en Lípetsk, seis en Yaroslavl, cinco en Riazán, cuatro en Volgogrado, tres en Kaluga, dos en Riazán y uno en la región de Moscú.Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 la operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.

https://noticiaslatam.lat/20251030/1168038119.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa