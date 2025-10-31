https://noticiaslatam.lat/20251031/rusia-derriba-130-drones-de-ataque-ucranianos-1168053353.html
Rusia derriba 130 drones de ataque ucranianos
Las fuerzas de la defensa antiaérea de Rusia interceptaron 130 drones de ataque ucranianos en distintos puntos del país en una noche, comunicó el Ministerio de... 31.10.2025
Según precisó la entidad, 31 aparatos fueron derribados en la provincia de Kursk, 21 en Vorónezh, 14 en Bélgorod y 10 en Briansk.Además, nueve drones ucranianos fueron neutralizados en la región de Oriol, nueve en Tambov y otro tanto en Tula, seis en Lípetsk, seis en Yaroslavl, cinco en Riazán, cuatro en Volgogrado, tres en Kaluga, dos en Riazán y uno en la región de Moscú.Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 la operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.
ucrania
07:19 GMT 31.10.2025 (actualizado: 07:20 GMT 31.10.2025)
Las fuerzas de la defensa antiaérea de Rusia interceptaron 130 drones de ataque ucranianos en distintos puntos del país en una noche, comunicó el Ministerio de Defensa ruso.
Según precisó la entidad, 31 aparatos fueron derribados en la provincia de Kursk, 21 en Vorónezh, 14 en Bélgorod y 10 en Briansk.
Además, nueve drones ucranianos fueron neutralizados en la región de Oriol, nueve en Tambov y otro tanto en Tula, seis en Lípetsk, seis en Yaroslavl, cinco en Riazán, cuatro en Volgogrado, tres en Kaluga, dos en Riazán y uno en la región de Moscú.
Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.
Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 la operación militar
para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.
