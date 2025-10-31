Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251031/rusia-derriba-130-drones-de-ataque-ucranianos-1168053353.html
Rusia derriba 130 drones de ataque ucranianos
Rusia derriba 130 drones de ataque ucranianos
Sputnik Mundo
Las fuerzas de la defensa antiaérea de Rusia interceptaron 130 drones de ataque ucranianos en distintos puntos del país en una noche, comunicó el Ministerio de... 31.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-31T07:19+0000
2025-10-31T07:20+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/05/1149499126_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_686cda149d4921a6d5d3a7422e762354.jpg
Según precisó la entidad, 31 aparatos fueron derribados en la provincia de Kursk, 21 en Vorónezh, 14 en Bélgorod y 10 en Briansk.Además, nueve drones ucranianos fueron neutralizados en la región de Oriol, nueve en Tambov y otro tanto en Tula, seis en Lípetsk, seis en Yaroslavl, cinco en Riazán, cuatro en Volgogrado, tres en Kaluga, dos en Riazán y uno en la región de Moscú.Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 la operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.
https://noticiaslatam.lat/20251030/1168038119.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/05/1149499126_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1efccc518cb08e0ddab9769634627a0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Rusia derriba 130 drones de ataque ucranianos

07:19 GMT 31.10.2025 (actualizado: 07:20 GMT 31.10.2025)
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimediaLa defensa antiaérea rusa
La defensa antiaérea rusa - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2025
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las fuerzas de la defensa antiaérea de Rusia interceptaron 130 drones de ataque ucranianos en distintos puntos del país en una noche, comunicó el Ministerio de Defensa ruso.
Según precisó la entidad, 31 aparatos fueron derribados en la provincia de Kursk, 21 en Vorónezh, 14 en Bélgorod y 10 en Briansk.
Además, nueve drones ucranianos fueron neutralizados en la región de Oriol, nueve en Tambov y otro tanto en Tula, seis en Lípetsk, seis en Yaroslavl, cinco en Riazán, cuatro en Volgogrado, tres en Kaluga, dos en Riazán y uno en la región de Moscú.
Rusia denuncia torturas con sillas eléctricas a sus prisioneros de guerra en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2025
Rusia denuncia torturas con sillas eléctricas a sus prisioneros de guerra en Ucrania
ayer, 15:23 GMT
Las regiones rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.
Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 la operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала