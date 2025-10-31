https://noticiaslatam.lat/20251031/casi-40000-carpetas-de-investigacion-se-abrieron-contra-menores-de-edad-en-mexico-en-2023-1168045865.html

Casi 40.000 carpetas de investigación se abrieron contra menores de edad en México en 2023

Vale recordar que, en el país latinoamericano, la ley define como adolescente a toda persona que tiene entre 12 años cumplidos y menos de 18 años.El reporte "Estadísticas sobre adolescentes en conflicto con la ley" del organismo también destacó una cifra significativa de 1.508 jóvenes que ingresaron a los centros de internamiento estatales del país a lo largo de ese mismo período.Un dato relevante sobre los ingresos a estos institutos de rehabilitación y reinserción social es la marcada disparidad de género: nueve de cada 10 de los adolescentes internados fueron hombres. Además, la mayoría de estos casos se concentraron geográficamente en solo unas cuantas entidades del país.Los seis estados que concentraron el 54,4% de los adolescentes ingresados a estos centros en 2023 fueron el Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua. En cuanto a la naturaleza de los ilícitos, las lesiones representaron el porcentaje más alto con el 24,8% del total de las investigaciones. Le siguieron el robo, con un 15,2%; las amenazas, con 9,4%; el abuso sexual, con 9%, y finalmente el narcomenudeo, que alcanzó un 8,4%.Jesús Villalobos, director de la organización civil Utopía, dedicada al trabajo con menores de escasos recursos, advirtió al diario El Universal sobre un cambio preocupante en el tipo de actividades criminales, indicando que los adolescentes ya no se limitan a robos menores para subsistir, sino que cada vez más se enrolan en delitos graves al sucumbir a las redes del crimen organizado. En este contexto, el especialista mencionó temas como el reclutamiento y la desaparición forzada.

