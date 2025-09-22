https://noticiaslatam.lat/20250922/autoridades-mexicanas-detienen-al-orejas-vinculado-con-el-brazo-armado-de-la-union-tepito-1166747191.html

Autoridades mexicanas detienen al 'Orejas', vinculado con el brazo armado de la Unión Tepito

Brayan Andrés López Sánchez fue arrestado por policías en el Estado de México (centro), de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección... 22.09.2025, Sputnik Mundo

El Orejas, quien es considerado un objetivo prioritario para el Gobierno mexicano, es señalado por su presunta participación en delitos contra la salud y generador de violencia en la zona.Por ello, las fuerzas del orden lo arrestaron y trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.De acuerdo con medios locales como El Universal, López Sánchez está ligado a La Nueva Era, brazo armado del cártel La Unión Tepito, que está presente en la capital del país latinoamericano.Además, "está relacionado con una red de extorsión y cobro de piso que utiliza métodos violentos y amenazantes para obtener pagos de sus víctimas en el municipio de Chimalhuacán", en el Estado de México, indicó el periódico.Según la Secretaría de Seguridad mexicana, el Orejas podría ser "el responsable de un ataque a una tortillería con un artefacto explosivo y del homicidio de una mujer el pasado 14 de enero del 2024, por lo que las investigaciones continúan".A lo largo de la historia, la Unión Tepito ha sido señalada por las autoridades como una de las agrupaciones criminales dedicadas a la venta y distribución de drogas en la Ciudad de México, así como por actos de extorsión en bares y clubes nocturnos en la urbe.Sin embargo, con el paso del tiempo, sus operaciones se han ido extendiendo a lo largo del centro de la nación latinoamericana.

