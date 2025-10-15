La fiebre por la IA se compara con el auge de las empresas puntocom, dice el FMI

Añadió que las crecientes valoraciones en torno a la IA, el auge de la inversión y el consumo robusto en el sector han ayudado a mantener el crecimiento económico de EEUU.Sin embargo, el funcionario del FMI se mostró cauteloso de que un posible estallido sea seguido por una corrección del mercado, como ocurrió con la burbuja puntocom: "No creo que nadie pueda decirlo con certeza".El desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial se ha convertido en una de las prioridades de los países, con China y Estados Unidos buscando posicionarse en la cima.
En medio del incremento de desarrollos de la inteligencia artificial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comparó el actual boom de inversión en esta tecnología con la burbuja puntocom de finales de 1990, que culminó en su estallido a principios de la década del 2000.
"Hay ecos en el actual auge de la inversión tecnológica del boom de las puntocom de finales de los años 1990. Era internet entonces. Es IA ahora", dijo Pierre-Olivier Gourinchas, director del Departamento de Estudios del FMI, en conferencia de prensa.
Añadió que las crecientes valoraciones en torno a la IA, el auge de la inversión y el consumo robusto en el sector han ayudado a mantener el crecimiento económico de EEUU.
Sin embargo, el funcionario del FMI se mostró cauteloso de que un posible estallido sea seguido por una corrección del mercado, como ocurrió con la burbuja puntocom: "No creo que nadie pueda decirlo con certeza".
El desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial se ha convertido en una de las prioridades de los países, con China y Estados Unidos buscando posicionarse en la cima.
