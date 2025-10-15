Mundo
URGENTE: Las bases militares rusas en Siria estarán en la agenda de las conversaciones entre Putin y el líder sirio — Kremlin
- Sputnik Mundo, 1920
Tecnología
Lo más destacado sobre los últimos avances tecnológicos e innovaciones.
https://noticiaslatam.lat/20251015/la-fiebre-por-la-ia-se-compara-con-el-auge-de-las-empresas-puntocom-dice-el-fmi-1167556303.html
La fiebre por la IA se compara con el auge de las empresas puntocom, dice el FMI
La fiebre por la IA se compara con el auge de las empresas puntocom, dice el FMI
Sputnik Mundo
En medio del incremento de desarrollos de la inteligencia artificial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comparó el actual boom de inversión en esta... 15.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-15T07:33+0000
2025-10-15T07:33+0000
tecnología
eeuu
china
fondo monetario internacional (fmi)
inteligencia artificial
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1b/1164870039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0380b3fb1d69304042b4cc750a64ee3.jpg
Añadió que las crecientes valoraciones en torno a la IA, el auge de la inversión y el consumo robusto en el sector han ayudado a mantener el crecimiento económico de EEUU.Sin embargo, el funcionario del FMI se mostró cauteloso de que un posible estallido sea seguido por una corrección del mercado, como ocurrió con la burbuja puntocom: "No creo que nadie pueda decirlo con certeza".El desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial se ha convertido en una de las prioridades de los países, con China y Estados Unidos buscando posicionarse en la cima.
eeuu
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1b/1164870039_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_511b40b4d5dfc4d54395671ec4326835.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, china, fondo monetario internacional (fmi), inteligencia artificial
eeuu, china, fondo monetario internacional (fmi), inteligencia artificial

La fiebre por la IA se compara con el auge de las empresas puntocom, dice el FMI

07:33 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Ng Han GuanChina propone un organismo global para regular la IA
China propone un organismo global para regular la IA - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Síguenos en
En medio del incremento de desarrollos de la inteligencia artificial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comparó el actual boom de inversión en esta tecnología con la burbuja puntocom de finales de 1990, que culminó en su estallido a principios de la década del 2000.

"Hay ecos en el actual auge de la inversión tecnológica del boom de las puntocom de finales de los años 1990. Era internet entonces. Es IA ahora", dijo Pierre-Olivier Gourinchas, director del Departamento de Estudios del FMI, en conferencia de prensa.

Añadió que las crecientes valoraciones en torno a la IA, el auge de la inversión y el consumo robusto en el sector han ayudado a mantener el crecimiento económico de EEUU.
Sin embargo, el funcionario del FMI se mostró cauteloso de que un posible estallido sea seguido por una corrección del mercado, como ocurrió con la burbuja puntocom: "No creo que nadie pueda decirlo con certeza".
El desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial se ha convertido en una de las prioridades de los países, con China y Estados Unidos buscando posicionarse en la cima.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала