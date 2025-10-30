https://noticiaslatam.lat/20251030/el-concurso-andrei-stenin-anunciara-a-los-ganadores-de-2025-en-noviembre-proximo-en-la-plaza-roja-1168032029.html

El concurso Andréi Stenin anunciará a los ganadores de 2025 en noviembre próximo en la Plaza Roja

El concurso Andréi Stenin anunciará a los ganadores de 2025 en noviembre próximo en la Plaza Roja

30.10.2025

El Museo Estatal de Historia es un socio de honor desde hace mucho del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin. En distintos años, el museo albergó la exposición y la ceremonia de anuncio de los ganadores."Mantenemos una larga y muy fructífera cooperación con el Museo Estatal de Historia. Este año, la exposición de los ganadores del Concurso Andréi Stenin se inaugura de nuevo en el corazón del país: en la Plaza Roja. Es muy prestigioso para nuestro concurso y muy simbólico, porque las obras de los fotoperiodistas ganadores, que crean una crónica visual de la historia contemporánea, se presentarán en el principal museo histórico del país y en el mismísimo centro de Rusia", destacó la supervisora del Concurso, Oxana Oléinik.Como invitados al evento asistirán los dirigentes de los respectivos comités de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) y del Consejo de la Federación de Rusia (el Senado ruso), Ministerios, representantes de instituciones públicas rusas e internacionales, medios de comunicación, uniones creativas y del cuerpo diplomático de Moscú, así como los ganadores rusos del concurso.En el marco de la ceremonia, se inaugurará una exposición de obras seleccionadas de los ganadores del concurso de 2025. La exposición se llevará a cabo del 19 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 en el espacio de la Puerta de la Resurrección del Museo Estatal de Historia.En 2025, la lista de finalistas del concurso reunió fotografías individuales y series de fotoreporteros jóvenes de 15 países. El número total de obras que evaluó el prestigioso jurado internacional del concurso de 2025 fue de unos 2.000, provenientes de 593 participantes de 40 países, como Rusia, la India, Irán, China, Italia, Estados Unidos, España, el Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Ecuador, Siria, México y otros.La acreditación para representantes de medios de comunicación se abrirá el 10 de noviembre de 2025.Información sobre el concursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin lleva el nombre del fotocorresponsal especial del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), Andréi Stenin, quien falleció en el verano de 2014 cerca de Donetsk. Fue condecorado póstumamente con la Orden del Coraje de la Federación de Rusia.En memoria de Andréi Stenin, en diciembre de 2014, el grupo mediático internacional Rossiya Segodnya, bajo los auspicios de la Comisión de la Federación de Rusia para la Unesco, estableció un concurso internacional para fotoperiodistas jóvenes. En 2025, se celebra por 11.ª vez, y desde su creación es el único foro internacional en Rusia para reporteros jóvenes.El concurso tiene como objetivo apoyar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención del público hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Se lleva a cabo en cinco categorías: Es un foro para los creativos fotógrafos jóvenes de 18 a 33 años —talentosos, sensibles y abiertos a todo lo nuevo—, donde ellos dirigen nuestra atención hacia las personas y los eventos que nos rodean.Los principales socios del concurso son VGTRK (la empresa estatal de televisión y radio de toda Rusia) (Rusia), el portal SMOTRIM (Rusia) y la cadena de televisión Moskva 24 (Rusia).Los socios mediáticos internacionales del Concurso son la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik (agencia internacional), la cadena de televisión y la web RT (cadena internacional), el grupo mediático Independent Media (Sudáfrica), la agencia de noticias Xinhua (China), Shanghai United Media Group (SUMG) (China), el portal The Paper (China), la agencia de noticias Press Trust of India (India), la agencia de noticias Antara (Indonesia), la agencia de noticias MEHR (Irán), la agencia de noticias NAN (Nigeria), el portal Brasil 247 (Brasil), el periódico Al Sharq (Catar), la agencia de noticias Iraq International News Agency (Irak).El concurso cuenta también con el apoyo de sus socios del sector: la Unión de los Periodistas de Rusia (Rusia), el portal YOung JOurnalists (Rusia), el portal Russian Photo (Rusia), el portal Photo-study.ru (Rusia).

