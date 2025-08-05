Mundo
El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin abre sus puertas en Argentina | Fotos
El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin abre sus puertas en Argentina | Fotos
Sputnik, junto con el medio 'Ahora San Juan', la Fundación FIPPE y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)...
américa latina
andréi stenin
rossiya segodnya
🎭 arte y cultura
argentina
El jurado internacional del concurso de 2024 evaluó unas 2.000 obras de 557 participantes de 36 países, entre los que se encuentran: Rusia, México, Ecuador, India, Irán, Siria, China, Italia, España, Reino Unido, Sudáfrica, Polonia, Francia, EEUU y otros.
El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin abre sus puertas en Argentina | Fotos

Sputnik, junto con el medio 'Ahora San Juan', la Fundación FIPPE y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), muestran las obras de los ganadores del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin 2024, que se celebra en la ciudad argentina de San Juan.
Los ciudadanos pueden visitar la exposición hasta el 10 de agosto en el vestíbulo del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, cuya entrada es gratuita.
El jurado internacional del concurso de 2024 evaluó unas 2.000 obras de 557 participantes de 36 países, entre los que se encuentran: Rusia, México, Ecuador, India, Irán, Siria, China, Italia, España, Reino Unido, Sudáfrica, Polonia, Francia, EEUU y otros.
© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan. - Sputnik Mundo
1/4
© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan. - Sputnik Mundo
2/4
© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan. - Sputnik Mundo
3/4
© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan. - Sputnik Mundo
4/4
© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

1/4
© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

2/4
© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

3/4
© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

4/4
© Foto

Una visitante observa fotos en la exposición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin en la ciudad argentina de San Juan.

El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin fue organizado por la agencia de información internacional Rossiya Segodnya (la casa matriz de Sputnik) con auspicio de la comisión rusa para la UNESCO con el fin de apoyar a jóvenes fotógrafos y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Es un foro para jóvenes fotógrafos talentosos, sensibles y abiertos a todo lo nuevo, quienes centran nuestra atención en las personas y los acontecimientos que se desarrollan de cerca.
Los principales socios del concurso son VGTRK (la empresa estatal de televisión y radio de toda Rusia) (Rusia), el portal SMOTRIM (Rusia) y la cadena de televisión Moskva 24 (Rusia).
Entre los socios mediáticos internacionales del concurso están la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik, la cadena de televisión y la web RT (cadena internacional), el grupo mediático Independent Media (Sudáfrica), la agencia de noticias ANA (Sudáfrica), Shanghai United Media Group (SUMG) (China), el portal del periódico China Daily (China), el portal de The Paper (China), la red mediática Al Mayadeen (Líbano).
El concurso cuenta también con el apoyo de sus socios del sector: la Unión de los Periodistas de Rusia (Rusia), el portal YOung JOurnalists (Rusia), el portal Russian Photo (Rusia), el portal Photo-study.ru (Rusia).
