https://noticiaslatam.lat/20251029/putin-destaca-la-rapida-puesta-en-marcha-del-propulsor-nuclear-en-el-misil-burevestnik-1168003587.html

Putin destaca la rápida puesta en marcha del propulsor nuclear en el misil Burevestnik

Putin destaca la rápida puesta en marcha del propulsor nuclear en el misil Burevestnik

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó las innegables ventajas del misil Burevestnik, probado recientemente, y expresó su orgullo por los científicos... 29.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-29T12:05+0000

2025-10-29T12:05+0000

2025-10-29T13:23+0000

defensa

🛡️ fuerzas armadas

misil de crucero burevestnik

vladímir putin

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1d/1168004163_0:16:2133:1216_1920x0_80_0_0_45a43acf5e74fe18eb09ca5e9c15a3d6.jpg

Asimismo, aclaró que mientras un propulsor nuclear convencional tarda horas o días en arrancar, el instalado en Burevestnik se activa en cuestión de minutos y segundos."Las ventajas radican en que este pequeño propulsor nuclear, con una potencia comparable, digamos, a la de un reactor nuclear de un submarino nuclear, es mil veces más pequeño que el reactor nuclear de un submarino", señaló el jefe de Estado ruso.Entre otras cosas, Putin señaló que las tecnologías nucleares del Burevestnik se aplicarán en el programa lunar, en la economía nacional y en la solución de los desafíos energéticos del Ártico.A mediados de octubre, el presidente ruso informó que se habían completado las pruebas del misil crucero de alcance ilimitado Burevestnik con propulsión nuclear. El misil demostró su gran capacidad para eludir los sistemas de defensa antimisiles y antiaérea, informó, a su vez, el jefe del Estado Mayor de las FFAA rusas, Valeri Guerásimov.En marzo de 2018, Putin declaró que Rusia desarrolló una unidad de propulsión nuclear de pequeño tamaño que podía utilizarse en un misil de crucero, lo que le conferiría un alcance prácticamente ilimitado. El desarrollo del misil comenzó tras la salida de EEUU, en diciembre de 2001, del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972.Por su parte, el Pentágono reconoció que el Burevestnik puede atacar desde casi cualquier vector gracias a su alcance y autonomía excepcionales.

https://noticiaslatam.lat/20251027/misil-de-crucero-ruso-burevestnik-al-detalle-1167942525.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ fuerzas armadas, misil de crucero burevestnik, vladímir putin, rusia