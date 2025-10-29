https://noticiaslatam.lat/20251029/putin-destaca-la-rapida-puesta-en-marcha-del-propulsor-nuclear-en-el-misil-burevestnik-1168003587.html
Putin destaca la rápida puesta en marcha del propulsor nuclear en el misil Burevestnik
Putin destaca la rápida puesta en marcha del propulsor nuclear en el misil Burevestnik
defensa
🛡️ fuerzas armadas
misil de crucero burevestnik
vladímir putin
rusia
12:05 GMT 29.10.2025 (actualizado: 13:23 GMT 29.10.2025)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó las innegables ventajas del misil Burevestnik, probado recientemente, y expresó su orgullo por los científicos rusos.
"Hace muy poco se probó un nuevo misil de alcance ilimitado con un sistema de propulsión nuclear. Tiene ventajas indiscutibles. Podemos sentirnos orgullosos de los logros de nuestros científicos, especialistas, ingenieros y trabajadores que hacen posible todo esto", indicó el presidente ruso en una reunión con los participantes de la operación militar especial rusa en Ucrania.
Asimismo, aclaró que mientras un propulsor nuclear convencional tarda horas o días en arrancar, el instalado en Burevestnik se activa en cuestión de minutos y segundos.
"Las ventajas radican en que este pequeño propulsor nuclear, con una potencia comparable, digamos, a la de un reactor nuclear de un submarino nuclear, es mil veces más pequeño que el reactor nuclear de un submarino", señaló el jefe de Estado ruso.
Entre otras cosas, Putin señaló que las tecnologías nucleares del Burevestnik se aplicarán en el programa lunar, en la economía nacional y en la solución de los desafíos energéticos del Ártico.
A mediados de octubre, el presidente ruso informó que se habían completado las pruebas del misil crucero de alcance ilimitado Burevestnik con propulsión nuclear. El misil demostró su gran capacidad para eludir los sistemas de defensa antimisiles y antiaérea, informó, a su vez, el jefe del Estado Mayor de las FFAA rusas, Valeri Guerásimov.
En marzo de 2018, Putin declaró que Rusia desarrolló una unidad de propulsión nuclear de pequeño tamaño que podía utilizarse en un misil de crucero, lo que le conferiría un alcance prácticamente ilimitado. El desarrollo del misil comenzó tras la salida de EEUU, en diciembre de 2001, del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972.
Por su parte, el Pentágono reconoció que el Burevestnik puede atacar desde casi cualquier vector gracias a su alcance y autonomía excepcionales.
