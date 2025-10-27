https://noticiaslatam.lat/20251027/misil-de-crucero-ruso-burevestnik-al-detalle-1167942525.html
Misil de crucero ruso Burevestnik, al detalle
El 26 de octubre, se informó sobre la finalización de las pruebas del misil de crucero de alcance ilimitado Burevestnik con sistema de propulsión nuclear
Durante las pruebas, el misil permaneció en el aire unas 15 horas y recorrió 14.000 km, lo que, según Guerásimov, no es el límite.Sputnik te presenta las características de esta innovación militar rusa.En marzo de 2018, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia desarrolló una unidad de propulsión nuclear de pequeño tamaño que podía utilizarse en un misil de crucero, lo que le conferiría un alcance prácticamente ilimitado. Agregó que el misil volaría a baja altitud, sería poco detectable, tendría una trayectoria de vuelo impredecible y estaría provisto de una ojiva nuclear.El desarrollo del misil comenzó tras la salida de EEUU, en diciembre de 2001, del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972. A su vez, el Pentágono reconoció que el Burevestnik puede atacar desde casi cualquier vector gracias a su alcance y autonomía excepcionales.
El 26 de octubre, se informó sobre la finalización de las pruebas del misil de crucero de alcance ilimitado Burevestnik con sistema de propulsión nuclear, según el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, Valeri Guerásimov.
Durante las pruebas, el misil permaneció en el aire unas 15 horas y recorrió 14.000 km, lo que, según Guerásimov, no es el límite.
Sputnik te presenta las características de esta innovación militar rusa.
En marzo de 2018, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia desarrolló una unidad de propulsión nuclear de pequeño tamaño que podía utilizarse en un misil de crucero, lo que le conferiría un alcance prácticamente ilimitado. Agregó que el misil volaría a baja altitud, sería poco detectable, tendría una trayectoria de vuelo impredecible y estaría provisto de una ojiva nuclear.
El desarrollo del misil comenzó tras la salida de EEUU, en diciembre de 2001, del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972. A su vez, el Pentágono reconoció que el Burevestnik puede atacar desde casi cualquier vector gracias a su alcance y autonomía excepcionales.
