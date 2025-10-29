https://noticiaslatam.lat/20251029/cosmonauta-cubano-arnaldo-tamayo-visitar-el-espacio-ha-cambiado-mi-concepcion-del-mundo-1168000077.html

Cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo: "Visitar el espacio ha cambiado mi concepción del mundo"

Cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo: "Visitar el espacio ha cambiado mi concepción del mundo"

Sputnik Mundo

Arnaldo Tamayo Méndez —el primer cubano, latinoamericano y afroamericano en volar al espacio— reveló en una exclusiva con Sputnik cómo esta experiencia cambió... 29.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-29T18:00+0000

2025-10-29T18:00+0000

2025-10-29T18:00+0000

américa latina

espacio

yuri gagarin

arnaldo tamayo méndez

moscú

cuba

eeuu

estación espacial internacional (eei)

rossotrudnichestvo

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1d/1168000663_0:62:1960:1165_1920x0_80_0_0_94dc5efa7f932be73f6f7576c05cef25.png

Tamayo Méndez atendió a Sputnik durante su última visita a Moscú, un viaje que se hizo posible gracias a las gestiones de Rossotrudnichestvo, agencia rusa de cooperación humanitaria que cumple este año su centenario. En la capital del país euroasiático participó como ponente en un foro internacional dedicado a promover la cooperación espacial internacional.Contra la militarización del espacioTamayo Méndez, quien viajó al espacio en 1980 en el marco de un programa lanzado por la URSS, dijo que fue algo que "contribuyó también a fortalecer en mí la conciencia de la necesidad de la defensa del planeta contra cualquier tipo de agresión"."En mí ha cambiado esa concepción del mundo, que hay que defenderlo más y trabajar para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más en el interés de defender a nuestro bello planeta, planeta azul, como fue denominado por el primer cosmonauta del mundo, [el soviético] Yuri Gagarin, que fue el primero en observar el planeta en 1961", enfatizó al solidarizarse con una resolución contra la militarización del espacio promovida por Rusia y China en la ONU."La sociedad en su conjunto debemos estar preparados para, de forma mancomunada, prohibir que esa militarización se lleve a cabo. Eso pone todavía más en peligro al mundo. Ya el armamento que existe en la Tierra es suficiente como para destruir al planeta varias veces. Y si, aparte de eso, llevamos el armamento de exterminio masivo al espacio, es un riesgo mayor", insistió.Nuevos horizontes de la carrera espacial rusaTamayo Méndez, presidente de la Sociedad de Amistad Cuba-Rusia, también saludó los nuevos proyectos espaciales rusos, entre ellos una nueva estación orbital que se completaría para 2033. Se posicionará en una órbita que permitirá observar todo el territorio nacional, incluido el Ártico ruso, algo que no puede hacerse desde la Estación Espacial Internacional. Asimismo, se usará para desplegar constelaciones satelitales, en particular, para proveer internet."La nueva estación orbital pone de manifiesto el interés de Rusia de continuar desarrollando las investigaciones con fines pacíficos del cosmos. Creo que es una idea fundamental para continuar en estas investigaciones. Se puede recordar que el núcleo fundamental de la Estación Espacial Internacional es ruso. Bueno, se le han ido sumando partes de otras naciones, pero pienso que esta idea, esta nueva etapa de las investigaciones especiales necesita de una nueva tecnología, una nueva mentalidad, y yo estoy seguro de que, con los científicos, los ingenieros, los técnicos y el personal que trabaja en la esfera de la cosmonáutica, esta propuesta de crear la Estación Orbital Rusa se va a lograr", subrayó.Al mismo tiempo, expresó la esperanza de que el proyecto también contemple beneficiar a los países con menos desarrollo y posibilidades.EEUU torpedea el desarrollo espacial de Latinoamérica y el CaribeConsultado sobre la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, creada en 2021, Tamayo Méndez señaló que "es un nuevo criterio para unir los esfuerzos" regionales con tal de avanzar en la carrera internacional por la exploración del cosmos.Al mismo tiempo, responsabilizó a EEUU por el hecho de que América Latina y el Caribe se hayan quedado "un poco atrás en las investigaciones espaciales"."Esa política de patio trasero se mantiene hoy en día. Y creo que se manifiesta ahora con la situación con Venezuela. Esta situación de amenaza, de una agresión militar se mantiene, de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, sobre todo el petróleo. Toda Latinoamérica está consciente de esa política. Y es que eso influye también en el desarrollo de la cultura, del deporte, de la esfera social, de la medicina. O sea, el hecho de que esta potencia imperialista quiera subyugar a los pueblos latinoamericanos influye en la vida de todo nuestro pueblo. Eso es el interés", apuntó.En este contexto, el cosmonauta cubano abogó por impulsar la cooperación espacial con socios como Moscú y Pekín."Son países amigos, tienen una influencia y una participación muy activa en el desarrollo de Latinoamérica. Hay muchas inversiones, hay mucho trabajo social, inclusive educativo, de desarrollo de los países latinoamericanos, donde hay una buena participación de Rusia. Y creo que ese es el camino. En la medida que Rusia tenga y oferte más posibilidades en estos temas, más fuertes seríamos nosotros los latinoamericanos", defendió.Borrar la hazaña de Yuri GagarinHéroe de Cuba y de la Unión Soviética, Tamayo Méndez también denunció los esfuerzos occidentales por borrar de la memoria colectiva el protagonismo de Moscú en la exploración espacial, de la misma manera que se pretende hacer olvidar y hasta tergiversar el papel decisivo del Ejército rojo en la derrota del eje nazi-fascista durante la Segunda Guerra Mundial.De igual manera, la prensa hegemónica trató de silenciar y hasta difamar el vuelo de Tamayo Méndez al espacio, reveló el cosmonauta cubano."Durante la pandemia, Cuba hizo tres candidatos de vacunas. Eso fue lo que nos salvó, pero nada de eso se publicó (…) O sea, que esa experiencia, también del desarrollo biotecnológico en Cuba, se minimiza y bloquean que la vacuna cubana pueda ser adquirida con otros pueblos. Bloquean que los médicos cubanos vayan a salvar vidas a otros pueblos, diciendo que son esclavos que mandamos hacia otros países, cosa falsa. Y todo lo que nosotros hagamos en bien del desarrollo de los pueblos, lo boicotean. Y eso ya nosotros tenemos bastante experiencia, porque vivimos muy cerca de ellos. Como dijo José Martí en su época, 'viví en el monstruo y conozco sus entrañas'", dijo Tamayo Méndez.Combatiendo la desinformaciónEn este contexto, destacó la labor comunicacional de Sputnik para combatir las 'fake news' occidentales."Yo creo que hay que seguir insistiendo en que Sputnik cada vez sea fortalecida en muchos lugares", concluyó el cosmonauta cubano.

https://noticiaslatam.lat/20251029/china-establece-la-autosuficiencia-tecnologica-como-objetivo-clave-para-los-proximos-cinco-anos-1167992385.html

https://noticiaslatam.lat/20251028/1167976716.html

moscú

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

espacio, yuri gagarin, arnaldo tamayo méndez, moscú, cuba, eeuu, estación espacial internacional (eei), rossotrudnichestvo, rusia, cosmonautas