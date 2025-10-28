https://noticiaslatam.lat/20251028/fuerzas-rusas-golpean-instalaciones-energeticas-de-ucrania-en-la-ultima-jornada-de-combates--1167971851.html
Fuerzas rusas golpean instalaciones energéticas de Ucrania en la última jornada de combates
Fuerzas rusas golpean instalaciones energéticas de Ucrania en la última jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas de Ucrania, en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el... 28.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-28T13:16+0000
2025-10-28T13:16+0000
2025-10-28T13:16+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1c/1167971542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_923c5d2c27f5a20d36af99d6c308c333.jpg
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares."Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que abastecían a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, un aeródromo militar, un tren con armamento y equipos militares de las FFAA ucranianas, talleres de producción, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 158 zonas", destacan.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 124 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20251028/1167971478.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1c/1167971542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c2da956a48b77c7c4cad6f7c7d43827.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Fuerzas rusas golpean instalaciones energéticas de Ucrania en la última jornada de combates
Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas de Ucrania, en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.420 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.
"Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que abastecían a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, un aeródromo militar, un tren con armamento y equipos militares de las FFAA ucranianas, talleres de producción, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 158 zonas", destacan.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 124 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 93.049 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.733 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.607 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.854 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 45.132 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.