https://noticiaslatam.lat/20251028/fuerzas-rusas-golpean-instalaciones-energeticas-de-ucrania-en-la-ultima-jornada-de-combates--1167971851.html

Fuerzas rusas golpean instalaciones energéticas de Ucrania en la última jornada de combates

Fuerzas rusas golpean instalaciones energéticas de Ucrania en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas de Ucrania, en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el... 28.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-28T13:16+0000

2025-10-28T13:16+0000

2025-10-28T13:16+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1c/1167971542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_923c5d2c27f5a20d36af99d6c308c333.jpg

De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares."Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que abastecían a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, un aeródromo militar, un tren con armamento y equipos militares de las FFAA ucranianas, talleres de producción, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 158 zonas", destacan.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 124 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20251028/1167971478.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa