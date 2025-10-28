Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251028/francia-esta-preparando-un-despliegue-de-un-contingente-militar-en-ucrania-reporta-la-inteligencia-1167966472.html
Francia está preparando el despliegue de un contingente militar en Ucrania, reporta la Inteligencia rusa
Francia está preparando el despliegue de un contingente militar en Ucrania, reporta la Inteligencia rusa
El Estado Mayor de las FFAA de Francia está preparando el despliegue de un contingente militar de hasta 2.000 efectivos en Ucrania para ayudar a Kiev, reportan... 28.10.2025
Las tropas de asalto de la Legión Extranjera Francesa están desplegadas en las zonas fronterizas de Polonia y se planea trasladarlos a las regiones centrales ucranianas, informan.Más desde el comunicado del SVR ruso:
Francia está preparando el despliegue de un contingente militar en Ucrania, reporta la Inteligencia rusa

08:22 GMT 28.10.2025 (actualizado: 09:01 GMT 28.10.2025)
© AP Photo / Thanassis StavrakisUn soldado francés
Un soldado francés - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
El Estado Mayor de las FFAA de Francia está preparando el despliegue de un contingente militar de hasta 2.000 efectivos en Ucrania para ayudar a Kiev, reportan desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, según sus siglas en ruso).

Bajo la dirección del presidente francés, "el Estado Mayor de las FFAA francesas está preparando el despliegue de un contingente militar de hasta 2.000 soldados y oficiales en Ucrania para ayudar al régimen de Kiev", alerta la inteligencia rusa.

Las tropas de asalto de la Legión Extranjera Francesa están desplegadas en las zonas fronterizas de Polonia y se planea trasladarlos a las regiones centrales ucranianas, informan.
Más desde el comunicado del SVR ruso:
Francia está preparando cientos de camas hospitalarias adicionales para acomodar a los heridos.
Macron "sueña con una intervención militar en Ucrania", sin abandonar la esperanza de ser recordado como líder militar.
Así, el presidente francés "sueña con los laureles de Napoleón, pero estudió historia muy mal".
Si se filtra la información, Francia dirá que "se trata de un pequeño grupo de instructores" que llegan a Ucrania para entrenar a los soldados ucranianos movilizados.
Un escándalo monstruoso: político francés critica a Macron por suministrar armas a Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2025
"Un escándalo monstruoso": político francés critica a Macron por suministrar armas a Ucrania
25 de octubre, 17:34 GMT
