Francia está preparando el despliegue de un contingente militar en Ucrania, reporta la Inteligencia rusa

El Estado Mayor de las FFAA de Francia está preparando el despliegue de un contingente militar de hasta 2.000 efectivos en Ucrania para ayudar a Kiev, reportan... 28.10.2025, Sputnik Mundo

Las tropas de asalto de la Legión Extranjera Francesa están desplegadas en las zonas fronterizas de Polonia y se planea trasladarlos a las regiones centrales ucranianas, informan.Más desde el comunicado del SVR ruso:

