https://noticiaslatam.lat/20251027/que-sigue-para-argentina-tras-el-triunfo-de-la-libertad-avanza-en-las-elecciones-legislativas-1167937126.html
¿Qué sigue para Argentina tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas?
¿Qué sigue para Argentina tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas?
27.10.2025
américa latina
javier milei
argentina
la libertad avanza
política
💬 opinión y análisis
eeuu
julio burdman
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1b/1167937932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3beae1b7d1a7e84e28182a6a8ced723d.jpg
Los argentinos acudieron a las urnas este domingo 26 de octubre para elegir 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. El presidente Milei logró un sorpresivo desenlace y se impuso en la populosa provincia de Buenos Aires. Entre otros principales distritos electorales, las claves del triunfo libertario también están en que ganó en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires.Los centros de votación abrieron a las 8:00 de la mañana y cerraron a las 6:00 de la tarde. La participación electoral fue del 67,85%, la más baja desde la vuelta a la democracia."El peronismo deberá repensar sus alianzas"En diálogo con Sputnik, el analista político Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección Consultores, opinó que "a nivel nacional, La Libertad Avanza consiguió hacer una elección aceptable y buena para revalidar su rumbo económico y político, muy similar a la elección que obtuvo el expresidente Mauricio Macri en el año 2017 con más del 40% de los votos a nivel nacional".¿Qué esperar en materia económica?En materia económica, Celina Calore, la vicepresidenta del Observatorio de la Banca Pública e investigadora del Centro de Estudios CESO, analizó: "con este resultado electoral, lo que es esperable en materia económica en los próximos días es cierta calma en las presiones cambiarias sobre el tipo de cambio del precio del dólar, que en el último mes habían sido presiones muy importantes". "Por un lado, si bien es probable que vaya a calmarse, lo cierto es que hubo que destinar reservas internacionales y dólares incluso de Estados Unidos para poder frenar estas presiones, es decir, no ha sido gratuito. Por otro lado, los mercados seguramente van a responder favorablemente porque el Gobierno incentiva las finanzas y es afín a este modelo de financiarización de la economía por encima de la economía real", abundó en charla con Sputnik. El modelo económico tal cual está, puntualmente en lo que tiene que ver con la materia cambiaria, dijo, "es algo que está agotado y es insostenible", pues las bandas (cambiarias) pueden sostenerse por el Gobierno un tiempo más, pero en algún momento "pueden volver a crujir" porque lo que está de fondo es un modelo económico que necesita dólares que Argentina no produce. La relación con EEUUSobre la relación de Argentina y Estados Unidos, Calore sostuvo que el país norteamericano “va a seguir acompañando a este Gobierno. Ya lo dijo el presidente Trump y el secretario del Tesoro, Bessent. Estas ayudas, que pueden darle un poco de aire al Gobierno, no son gratuitas para la Argentina y tendrán un costo demasiado importante para el país”.En esa línea, el geopolitólogo argentino Julio Burdman declaró que "la relación de Milei con Estados Unidos queda revalidada después de hoy, porque, aunque después el presidente Trump y sus voceros hicieron aclaraciones sobre que no estaban poniendo condicionalidades, quedó más o menos claro para todos los que escuchamos a Trump y Bessent que el apoyo era al gobierno de Milei, no a cualquier gobierno de la Argentina".Hoy, sentenció Burdman, toda esa conversación entre Argentina y Estados Unidos queda reivindicada y los actores van a estar mucho más cómodos. "Hacia adelante el apoyo de Trump continúa y esto va a formar un abanico más complejo, creo que van a aparecer negociaciones comerciales, cooperación en materia de política y de seguridad y con acuerdos geoestretégicos con aspectos en defensa y otros temas que el gobierno de Estados Unidos considera claves en su relación con todos los países de América”, finalizó.
argentina
eeuu
javier milei, argentina, la libertad avanza, política, 💬 opinión y análisis, eeuu, julio burdman
javier milei, argentina, la libertad avanza, política, 💬 opinión y análisis, eeuu, julio burdman

¿Qué sigue para Argentina tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas?

04:57 GMT 27.10.2025 (actualizado: 05:00 GMT 27.10.2025)
© AP Photo / Rodrigo AbdJavier Milei
Javier Milei - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
