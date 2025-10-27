Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251027/con-mas-de-3000-universidades-china-ha-logrado-un-alto-nivel-en-educacion-superior--1167933154.html
Con más de 3.000 universidades, China ha logrado un alto nivel en educación superior
Con más de 3.000 universidades, China ha logrado un alto nivel en educación superior
Con más de 3.000 universidades —la mayoría públicas y de las cuales cinco se cuentan entre las 50 mejores del mundo—, China ha logrado un alto nivel en... 27.10.2025
2025-10-27T07:32+0000
2025-10-27T07:32+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1b/1167934091_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_370eb049c347e84a52fca979a5459aef.jpg
La vasta oferta de educación superior china ha hecho posible que, en los últimos años, más de 10 millones de jóvenes hayan participado en el examen nacional de ingreso a la universidad, el famoso gaokao, logrando una tasa de admisión del 80%, según académicos y funcionarios. Tan solo entre 2021 y septiembre de 2025, el gobierno chino ha formado 55 millones de universitarios, de acuerdo con la Red Global de Televisión de China (CGTN, por sus siglas en inglés). El creciente interés de los estudiantes por carreras relacionadas con las tecnologías de la información, inteligencia artificial e ingenierías, a su vez, contribuye a la excelencia educativa del país asiático. Así, Pekín ha logrado dominar 57 de las 64 tecnologías críticas en el mundo, por ejemplo los sensores cuánticos, drones y robots. Entre 2003 y 2007, sólo dominaba tres. En el mismo periodo, Estados Unidos dominaba 60 tecnologías críticas y, entre 2019 y 2023, se desplomó a siete, de acuerdo con el reporte del Instituto Australiano de Político Estratégica. Los factores que han permitido a China posionarse como líder en eduación superior son diversos. En opinión del decano de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, Chang Fuliang, y del director de la secretaría del Instituto Politécnico de Pekín, destacan el presupuesto que el gobierno destina (unos 21.200 millones de dólares), la formación de los profesores y la colaboración entre universidades y empresas. Si bien ocho de cada 10 aspirantes logra ingresar a uno de los más de 3.000 centros educativos del país asiático, solo el 5% consigue matricularse en una de las nueve instituciones de élite, entre las que se cuentan la Universidad de Pekín y la de Tsinghua. La primera es la más antigua (se fundó en 1898) y por sus aulas ha visto pasar a Mao Tse Tung, fundador de la República Popular de China, así como a Li Dazhao, uno de los impulsores del Partido Comunista. De acuerdo con el QS Global World Ranking 2025, la institución se ubica en el puesto 14 de las mejores del mundo. Su especialidad son las humanidades, ciencias sociales y medicina. La Universidad de Tsinghua, por su parte, es la alma mater del presidente chino Xi Jinping. En el puesto número 17 de las mejores del mundo, se especializa en la innovación científica, la formación de talentos y el desarrollo nacional.
Con más de 3.000 universidades, China ha logrado un alto nivel en educación superior

07:32 GMT 27.10.2025
La torre del agua (Pagoda de Boya) de la Universidad de Pekín, ubicada en el centro de la zona este del campus, junto al lago Weiming (imagen ilustrativa)
La torre del agua (Pagoda de Boya) de la Universidad de Pekín, ubicada en el centro de la zona este del campus, junto al lago Weiming (imagen ilustrativa) - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2025
© Foto : Twitter / @PKU1898
Con más de 3.000 universidades —la mayoría públicas y de las cuales cinco se cuentan entre las 50 mejores del mundo—, China ha logrado un alto nivel en eduación superior, informa el diario mexicano 'La Jornada' con base en el QS Global World Ranking 2025.
La vasta oferta de educación superior china ha hecho posible que, en los últimos años, más de 10 millones de jóvenes hayan participado en el examen nacional de ingreso a la universidad, el famoso gaokao, logrando una tasa de admisión del 80%, según académicos y funcionarios.
Tan solo entre 2021 y septiembre de 2025, el gobierno chino ha formado 55 millones de universitarios, de acuerdo con la Red Global de Televisión de China (CGTN, por sus siglas en inglés).
El creciente interés de los estudiantes por carreras relacionadas con las tecnologías de la información, inteligencia artificial e ingenierías, a su vez, contribuye a la excelencia educativa del país asiático.
Así, Pekín ha logrado dominar 57 de las 64 tecnologías críticas en el mundo, por ejemplo los sensores cuánticos, drones y robots. Entre 2003 y 2007, sólo dominaba tres. En el mismo periodo, Estados Unidos dominaba 60 tecnologías críticas y, entre 2019 y 2023, se desplomó a siete, de acuerdo con el reporte del Instituto Australiano de Político Estratégica.
Los factores que han permitido a China posionarse como líder en eduación superior son diversos. En opinión del decano de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, Chang Fuliang, y del director de la secretaría del Instituto Politécnico de Pekín, destacan el presupuesto que el gobierno destina (unos 21.200 millones de dólares), la formación de los profesores y la colaboración entre universidades y empresas.
Si bien ocho de cada 10 aspirantes logra ingresar a uno de los más de 3.000 centros educativos del país asiático, solo el 5% consigue matricularse en una de las nueve instituciones de élite, entre las que se cuentan la Universidad de Pekín y la de Tsinghua.
La primera es la más antigua (se fundó en 1898) y por sus aulas ha visto pasar a Mao Tse Tung, fundador de la República Popular de China, así como a Li Dazhao, uno de los impulsores del Partido Comunista.
De acuerdo con el QS Global World Ranking 2025, la institución se ubica en el puesto 14 de las mejores del mundo. Su especialidad son las humanidades, ciencias sociales y medicina.
La Universidad de Tsinghua, por su parte, es la alma mater del presidente chino Xi Jinping. En el puesto número 17 de las mejores del mundo, se especializa en la innovación científica, la formación de talentos y el desarrollo nacional.
