La economía italiana se hunde en los 3 años de gestión de Meloni
Giorgia Meloni, primera ministra italiana
© Getty Images / Antonio Masiello
Bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, quien asumió como primera ministra de Italia con la promesa de revitalizar la industria y la economía del país, la producción industrial ha caído un 7% y el crecimiento económico se ha estancado por debajo del 1% durante nueve trimestres consecutivos, revela un estudio, elaborado por Sputnik.
Según un análisis basado en datos de ministerios y el servicio estadístico italianos, en los tres trimestres previos a su llegada al poder, el PIB de Italia crecía a un ritmo promedio del 4,6% por trimestre. Posteriormente, este crecimiento se redujo a un rango de 1-3%, para luego desplomarse por debajo del 1%. Durante los últimos nueve trimestres, el crecimiento económico ha promediado apenas un 0,5%, indica el análisis.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB italiano apenas aumentará un 0,5% en 2025 y un 0,8% en 2026, frente al 1,2% y 1,1% previstos para la eurozona en su conjunto.
"En los últimos tres años, la producción industrial en Italia ha disminuido aproximadamente un 7,5%", según datos del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT).
Italia no había experimentado un período tan prolongado de crecimiento económico débil en los últimos 25 años, aunque durante la crisis de la deuda en la eurozona, entre el tercer trimestre de 2011 y el tercer trimestre de 2015, el PIB del país alternaba entre un crecimiento de hasta un 1% y caídas.
La influencia de Meloni: ¿blanqueada en la UE y espejo de la derecha española en materia migratoria?
21 de septiembre 2024, 09:31 GMT
Los analistas destacan que este estancamiento se debe, en parte, a la contracción de la producción industrial. El aporte de este sector a la economía italiana también comenzó a reducirse bajo el Gobierno de Meloni, a pesar de que entre 2014 y 2022 (excepto en el año pandémico de 2020) mostraba un crecimiento sostenido.
"El Gobierno de Meloni ha hecho poco para revitalizar una economía que lleva años sufriendo por la burocracia, los altos costos energéticos, el declive demográfico, la fuga de talentos, los elevados impuestos y los bajos salarios", señalan medios británicos.
En cambio, según la prensa, Meloni ha consolidado su posición entre los sectores de derecha, promoviendo la identidad nacional y los valores familiares tradicionales, "poniendo gran énfasis en la legalidad y el orden, buscando fortalecer el sistema judicial y ampliar las competencias de la Policía", "lo que ha ayudado poco a la economía".
Meloni asumió el cargo de primera ministra en octubre de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el Gobierno italiano. Prometió impulsar la industria y garantizar la soberanía alimentaria, además de abogar por una estrategia Made in Italy para promover los productos italianos en los mercados globales.
