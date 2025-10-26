https://noticiaslatam.lat/20251026/la-economia-italiana-se-hunde-en-los-3-anos-de-gestion-de-meloni-1167921567.html

La economía italiana se hunde en los 3 años de gestión de Meloni

La economía italiana se hunde en los 3 años de gestión de Meloni

Sputnik Mundo

Bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, quien asumió como primera ministra de Italia con la promesa de revitalizar la industria y la economía del país, la... 26.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-26T16:03+0000

2025-10-26T16:03+0000

2025-10-26T16:03+0000

economía

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

giorgia meloni

italia

industria

fondo monetario internacional (fmi)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1a/1167922214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b187d3262a53fc1d8751c0920b87fd3.jpg

Según un análisis basado en datos de ministerios y el servicio estadístico italianos, en los tres trimestres previos a su llegada al poder, el PIB de Italia crecía a un ritmo promedio del 4,6% por trimestre. Posteriormente, este crecimiento se redujo a un rango de 1-3%, para luego desplomarse por debajo del 1%. Durante los últimos nueve trimestres, el crecimiento económico ha promediado apenas un 0,5%, indica el análisis.De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB italiano apenas aumentará un 0,5% en 2025 y un 0,8% en 2026, frente al 1,2% y 1,1% previstos para la eurozona en su conjunto.Italia no había experimentado un período tan prolongado de crecimiento económico débil en los últimos 25 años, aunque durante la crisis de la deuda en la eurozona, entre el tercer trimestre de 2011 y el tercer trimestre de 2015, el PIB del país alternaba entre un crecimiento de hasta un 1% y caídas.Los analistas destacan que este estancamiento se debe, en parte, a la contracción de la producción industrial. El aporte de este sector a la economía italiana también comenzó a reducirse bajo el Gobierno de Meloni, a pesar de que entre 2014 y 2022 (excepto en el año pandémico de 2020) mostraba un crecimiento sostenido.En cambio, según la prensa, Meloni ha consolidado su posición entre los sectores de derecha, promoviendo la identidad nacional y los valores familiares tradicionales, "poniendo gran énfasis en la legalidad y el orden, buscando fortalecer el sistema judicial y ampliar las competencias de la Policía", "lo que ha ayudado poco a la economía".Meloni asumió el cargo de primera ministra en octubre de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el Gobierno italiano. Prometió impulsar la industria y garantizar la soberanía alimentaria, además de abogar por una estrategia Made in Italy para promover los productos italianos en los mercados globales.

https://noticiaslatam.lat/20240921/la-influencia-de-meloni-blanqueada-en-la-ue-y-espejo-de-la-derecha-espanola-en-materia-migratoria-1157647482.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, giorgia meloni, italia, industria, fondo monetario internacional (fmi)