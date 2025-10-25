https://noticiaslatam.lat/20251025/las-ffaa-de-ucrania-danan-una-presa-cerca-de-belgorod-1167894390.html
Las FFAA de Ucrania dañan una presa cerca de Bélgorod
Las FFAA de Ucrania dañan una presa cerca de Bélgorod
25.10.2025
Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el mandatario ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.
Noticia en desarrollo
La presa del embalse de Bélgorod resultó dañada tras un ataque del Ejército ucraniano. Las autoridades ofrecen traslados a puntos de alojamiento temporal en Bélgorod para los residentes de las localidades que podrían enfrentar inundaciones, informó el gobernador de la región, Viacheslav Gladkov.
"Entendemos que el enemigo podría intentar un nuevo ataque y destruir la presa. Si esto ocurre, habrá riesgo de inundaciones en la llanura fluvial de la región de Járkov y en varias calles de nuestras aldeas, donde viven aproximadamente 1.000 residentes", indicó el gobernador de la región.
Gladkov señaló que, debido a la amenaza de inundación, las autoridades de Bélgorod comenzaron a ofrecer el traslado a centros de alojamiento temporal en la ciudad a los residentes de los asentamientos que "no cuenten con otra alternativa de reubicación".
Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.
Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación militar especial en Ucrania
, cuyos objetivos, según el mandatario ruso, Vladímir Putin
, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.
