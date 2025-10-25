https://noticiaslatam.lat/20251025/las-ffaa-de-ucrania-danan-una-presa-cerca-de-belgorod-1167894390.html

Las FFAA de Ucrania dañan una presa cerca de Bélgorod

Sputnik Mundo

25.10.2025 La presa del embalse de Bélgorod resultó dañada tras un ataque del Ejército ucraniano. Las autoridades ofrecen traslados a puntos de alojamiento temporal en...

Gladkov señaló que, debido a la amenaza de inundación, las autoridades de Bélgorod comenzaron a ofrecer el traslado a centros de alojamiento temporal en la ciudad a los residentes de los asentamientos que "no cuenten con otra alternativa de reubicación". Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el mandatario ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

