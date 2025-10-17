https://noticiaslatam.lat/20251017/un-invierno-duro-se-avecina-para-ucrania-en-medio-de-cortes-de-electricidad-1167619893.html
Un invierno duro se avecina para Ucrania en medio de cortes de electricidad
La publicación predice que la situación más difícil puede darse en las regiones de Chernígov, Sumi y Járkov, así como en Dnepropetrovsk, Nikolaev y Odesa.El problema clave es la capacidad limitada de la defensa aérea para proporcionar una protección del 100% de las instalaciones energéticas, subrayan los medios. Esto ocurre en el contexto de las declaraciones de la Agencia de Energía, según las cuales ya en febrero de 2025 fueron finalizadas las defensas "de segundo nivel". Sin embargo, destacan los medios, en realidad a fecha de octubre de 2025 ninguno de estos trabajos fue finalizado. Se destaca que los daños a las subestaciones se pueden reparar técnicamente en 2-3 semanas, pero esto no resuelve el problema si no hay generación disponible para cubrir la demanda.El exministro de Energía de Ucrania, Yuri Pródan, declaró anteriormente que el próximo invierno será mucho más difícil para los ciudadanos ucranianos que el anterior y los instó a mudarse a sus casas de campo, donde pueden calentarse con leña.
Los ucranianos experimentarán cortes de electricidad prolongados este invierno, informan los medios locales, citando a un representante de una de las compañías energéticas.
"Este invierno habrá un déficit. Los cortes de electricidad de emergencia ya están en vigor en casi todo el país. Probablemente, nos enfrentaremos a un escenario de '4x2' este invierno: cuatro horas sin electricidad por cada dos horas con electricidad", destaca.
La publicación predice que la situación más difícil puede darse en las regiones de Chernígov, Sumi y Járkov, así como en Dnepropetrovsk, Nikolaev y Odesa.
El problema clave es la capacidad limitada de la defensa aérea para proporcionar una protección del 100% de las instalaciones energéticas, subrayan los medios. Esto ocurre en el contexto de las declaraciones de la Agencia de Energía, según las cuales ya en febrero de 2025 fueron finalizadas las defensas "de segundo nivel". Sin embargo, destacan los medios, en realidad a fecha de octubre de 2025 ninguno de estos trabajos fue finalizado.
Se destaca que los daños a las subestaciones se pueden reparar técnicamente en 2-3 semanas, pero esto no resuelve el problema si no hay generación disponible para cubrir la demanda.
El exministro de Energía de Ucrania, Yuri Pródan, declaró anteriormente que el próximo invierno será mucho más difícil para los ciudadanos ucranianos que el anterior y los instó a mudarse a sus casas de campo, donde pueden calentarse con leña.
