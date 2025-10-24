https://noticiaslatam.lat/20251024/rusia-libera-10-localidades-y-registra-casi-11000-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-1167858305.html

Rusia libera 10 localidades y registra casi 11.000 bajas militares ucranianas en una semana

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Drónovka y Promin en la república popular de Donetsk, Bológovka en la región de Járkov y Pershotrávnevoye en la... 24.10.2025, Sputnik Mundo

Además, de las cuatro localidades liberadas este 24 de octubre, en los últimos siete días, las tropas rusas tomaron control de Pleschéyevka, Chuníshino y Lénino en la república popular de Donetsk, Ivánovka en la región de Dnepropetrovsk, al igual que Poltavka y Pávlovka en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas militares, de acuerdo con el ente castrense, Kiev perdió unos 10.935 soldados. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 3.610 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.610 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.485 soldados ucranianos y el grupo Este más de 2.365 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 490 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.375 militares.En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de transporte y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, al igual que instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance.En la última semana, las FFAA de Rusia alcanzaron 16 carros de combate, 85 vehículos blindados y un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, entre otro equipamiento militar.La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó un caza Su-27, cuatro misiles de crucero, 18 bombas guiadas, 15 proyectiles del sistema Himars y 1.441 drones, indican desde el ministerio.

