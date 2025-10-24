https://noticiaslatam.lat/20251024/rusia-libera-10-localidades-y-registra-casi-11000-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-1167858305.html
Rusia libera 10 localidades y registra casi 11.000 bajas militares ucranianas en una semana
Rusia libera 10 localidades y registra casi 11.000 bajas militares ucranianas en una semana
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Drónovka y Promin en la república popular de Donetsk, Bológovka en la región de Járkov y Pershotrávnevoye en la... 24.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-24T15:31+0000
2025-10-24T15:31+0000
2025-10-24T15:57+0000
Además, de las cuatro localidades liberadas este 24 de octubre, en los últimos siete días, las tropas rusas tomaron control de Pleschéyevka, Chuníshino y Lénino en la república popular de Donetsk, Ivánovka en la región de Dnepropetrovsk, al igual que Poltavka y Pávlovka en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas militares, de acuerdo con el ente castrense, Kiev perdió unos 10.935 soldados. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 3.610 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.610 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.485 soldados ucranianos y el grupo Este más de 2.365 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 490 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.375 militares.En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de transporte y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, al igual que instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance.En la última semana, las FFAA de Rusia alcanzaron 16 carros de combate, 85 vehículos blindados y un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, entre otro equipamiento militar.La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó un caza Su-27, cuatro misiles de crucero, 18 bombas guiadas, 15 proyectiles del sistema Himars y 1.441 drones, indican desde el ministerio.
15:31 GMT 24.10.2025 (actualizado: 15:57 GMT 24.10.2025)
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Drónovka y Promin en la república popular de Donetsk, Bológovka en la región de Járkov y Pershotrávnevoye en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada, además de seis asentamientos más durante la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
Además, de las cuatro localidades liberadas este 24 de octubre, en los últimos siete días, las tropas rusas tomaron control de Pleschéyevka, Chuníshino y Lénino en la república popular de Donetsk, Ivánovka en la región de Dnepropetrovsk, al igual que Poltavka y Pávlovka en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las bajas militares, de acuerdo con el ente castrense, Kiev perdió unos 10.935 soldados. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 3.610 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.610 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.485 soldados ucranianos y el grupo Este más de 2.365 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 490 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.375 militares.
En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de transporte y energía utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, al igual que instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance.
En la última semana, las FFAA de Rusia alcanzaron 16 carros de combate, 85 vehículos blindados y un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Himars, entre otro equipamiento militar.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó un caza Su-27, cuatro misiles de crucero, 18 bombas guiadas, 15 proyectiles del sistema Himars y 1.441 drones, indican desde el ministerio.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 92.178 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.644 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.605 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.751 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.733 vehículos militares especiales.
