https://noticiaslatam.lat/20251024/relatores-de-la-onu-advierten-sobre-acciones-de-eeuu-contra-venezuela-el-informe-puede-fortalecer-1167844362.html

Relatores de la ONU advierten sobre acciones de EEUU contra Venezuela: el informe "puede fortalecer la soberanía en el plano diplomático", dice un analista

Relatores de la ONU advierten sobre acciones de EEUU contra Venezuela: el informe "puede fortalecer la soberanía en el plano diplomático", dice un analista

Sputnik Mundo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela destacó el valor de un reciente comunicado de tres relatores especiales de Naciones Unidas que advierte... 24.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-24T03:07+0000

2025-10-24T03:07+0000

2025-10-24T06:18+0000

américa latina

venezuela

eeuu

onu

caribe

nicolás maduro

política

💬 opinión y análisis

seguridad

yván gil

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0a/1160352791_0:217:3071:1944_1920x0_80_0_0_59756b9949dec890ec1fbc0886d76eb3.jpg

De acuerdo con la socióloga y experta en relaciones internacionales Ana Maldonado, el documento proporciona "fundamentos jurídicos incontestables" para deslegitimar discursos intervencionistas y fortalecer la soberanía nacional en el plano diplomático."Este importante pronunciamiento enfatiza que la larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse. El Gobierno Bolivariano, en nombre del presidente Nicolás Maduro, reitera su llamado al diálogo y al respeto por la soberanía e integridad territorial de Venezuela", afirmó el canciller Yván Gil a través de la red social Telegram, tras conocerse el pronunciamiento de los expertos Ben Saul (derechos humanos), Morris Tidball-Binz (ejecuciones extrajudiciales) y George Katrougalos (orden internacional democrático).El documento, analizado por Maldonado, se inscribe en la necesidad histórica planteada hace dos décadas por el Comandante Hugo Chávez de refundar la ONU, "específicamente en la aplicación de métodos eficaces de protección multilateral". Fundamento jurídico frente a la agresiónLos expertos fundamentan sus críticas en instrumentos jurídicos reconocidos: la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el derecho internacional marítimo.La internacionalista ponderó que "las acciones militares encubiertas o directas contra otro Estado soberano constituyen una violación aún más grave de la Carta de la ONU". Aunque reconoció que los actores que justifican abiertamente la intervención "poco están preocupados por la soberanía de Venezuela porque están absolutamente subordinados a los intereses imperiales de Estados Unidos", el informe "puede contribuir a fortalecer la soberanía en el plano diplomático porque aporta fundamentos jurídicos incontestables, sobre violaciones legalmente tipificadas".Maldonado explicó que el documento "subraya algo, bastante obvio, denunciado por Venezuela, que es que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal viola el derecho internacional y equivale a ejecuciones extrajudiciales".La experta recordó la advertencia hecha por el presidente Nicolás Maduro el 1 de septiembre, un día antes del primer ataque, cuando alertó que se podía estar ante una operación de falsa bandera, similar a la provocación del USS Maine en 1898, que fue utilizada por Estados Unidos como pretexto para declarar la guerra a España e intervenir en Cuba. "Lo que ha sucedido es que ha prevalecido la paz del lado de Venezuela y no ha escalado el conflicto", afirmó.Cambio de narrativa internacionalMaldonado argumentó que "con Venezuela no solo pretenden tipificarnos de Estado 'paria', 'fallido', sino que quisieran análogamente a Haití, calificarnos de 'entidad caótica ingobernable' e invadirnos y pretender tutelarnos". Frente a esto, dijo, "el informe cambia ese eje: la amenaza a la paz regional no es la situación interna, el estado de cosas y el gobierno que legítimamente nos hemos dado, ni la revolución que estamos construyendo, sino la intervención externa ilegal, como plantea el documento y decimos nosotros: intervención injerencista, supremacista, fundamentalista religiosa e insaciable de continuar expoliando nuestros recursos".Este cambio de narrativa es fundamental porque "evidencia que no se nos tiene que 'rescatar' sino que se nos debe respetar y moviliza apoyos internacionales en defensa del principio de no intervención y de respeto a la soberanía".Diplomacia pública y movilizaciónLa inmediata difusión que el canciller Gil dio al informe forma parte de una estrategia más amplia de diplomacia pública. Maldonado explicó que "la diplomacia de paz está en los principios de Venezuela, en sus objetivos históricos y en todos los ejes de alineación estratégica. La geopolítica de paz es una de nuestras 7 grandes transformaciones".La experta enfatizó la movilización más allá del Gobierno: "No solo el gobierno, la Cancillería, el pueblo todo, movimientos sociales, partidos, poder popular estamos movilizados para compartir con el mundo entero nuestra verdad, para levantar nuestras voces, denunciar el supremacismo y la locura guerrerista, luchar, estar alerta, en calma con máxima preparación, defender nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía".La analista también aclaró que "en Venezuela no hay drogas, lo que hay es un pueblo en lucha y productivo. También hay petróleo y los yankis han dicho que 'no lo necesitan pagar, sino que lo van a tomar' —como también lo han dicho de Gaza—, ¿qué mayor constatación de expresión neocolonial, supremacista?".

https://noticiaslatam.lat/20251024/1167845928.html

https://noticiaslatam.lat/20251016/1167627037.html

https://noticiaslatam.lat/20251015/1167584587.html

https://noticiaslatam.lat/20251012/1167469046.html

venezuela

eeuu

caribe

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, eeuu, onu, caribe, nicolás maduro, política, 💬 opinión y análisis, seguridad, yván gil