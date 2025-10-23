"Es un asesinato": Petro condena el bombardeo de EEUU a la embarcación en el océano Pacífico
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, repudió el reciente ataque de Estados Unidos contra una embarcación que navegaba en el océano Pacífico.
"El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano (sic), dejó muertos. (...) Sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del Gobierno de EEUU rompe las normas del derecho internacional. Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie", señaló en X.
Además, el mandatario colombiano denunció que la actual Administración estadounidense no busca combatir el narcotráfico, sino influir en las elecciones de Colombia de 2026, con el objetivo de favorecer nuevamente a la extrema derecha.
"Ahora piensan que, debilitando el movimiento democrático de Colombia, podrán más fácilmente acceder al petróleo de Venezuela", indicó Petro.
21 de octubre, 02:46 GMT
A su vez, la Cancillería colombiana instó a EEUU a poner fin a sus ataques y a recurrir a los canales diplomáticos para resolver cualquier conflicto entre ambos países, además de adoptar estrategias conjuntas y efectivas en la lucha contra el narcotráfico en la región.
Desde septiembre, Washington está llevando a cabo una operación militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.
Las fuerzas estadounidenses atacan con frecuencia embarcaciones que presuntamente transportan drogas, aunque al mismo tiempo no se ha presentado prueba alguna de ello. En total, estas acciones han dejado al menos 37 muertos.
