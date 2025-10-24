Mundo
Hamás acepta transferir el control de Gaza a un Gobierno provisional
Hamás acepta transferir el control de Gaza a un Gobierno provisional
Las facciones palestinas han acordado transferir el control de la Franja de Gaza a un Gobierno provisional formado por tecnócratas y crear un comité...
Hamás acepta transferir el control de Gaza a un Gobierno provisional

Las facciones palestinas han acordado transferir el control de la Franja de Gaza a un Gobierno provisional formado por tecnócratas y crear un comité internacional para la reconstrucción del enclave, indica un comunicado de Hamás, publicado tras la reunión interpalestina celebrada en El Cairo.
"Los participantes en la reunión acordaron transferir el control del sector de Gaza a una comisión provisional, integrada por tecnócratas locales, con el fin de restablecer la vida cotidiana en el período de posguerra, en colaboración con países árabes amigos y organizaciones internacionales", sostiene el comunicado.
También se señala que se discutió la creación de un comité internacional para dirigir la financiación y la implementación del plan de reconstrucción del enclave, que quedó prácticamente destruido como resultado de la guerra entre Hamás e Israel.
El acuerdo de alto el fuego entre Israel y el movimiento palestino Hamás entró en vigor el 10 de octubre. Como parte del acuerdo, el movimiento liberó a 20 rehenes que estaban retenidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. De este modo, todos los rehenes que quedaban con vida fueron liberados.
La Oficina Palestina de Medios de Comunicación para Asuntos de Prisioneros confirmó que las autoridades israelíes, siguiendo el acuerdo, liberaron a 1.718 prisioneros de Gaza, que regresaron al sector, y a 250 prisioneros palestinos que cumplían cadena perpetua o largas condenas. Hamás continúa devolviendo al Estado de Israel los restos de los rehenes fallecidos durante su cautiverio. Según los términos del acuerdo, la parte palestina debe devolver a Israel los 28 cadáveres que aún están en su poder.
Séptimo piso
Gran negocio en Gaza: "Los mismos que han devastado son los que proponen la reconstrucción"
15 de octubre
