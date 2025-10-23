https://noticiaslatam.lat/20251023/trump-vs-petro-hasta-donde-podrian-llegar-las-consecuencias-de-su-altercado-1167770585.html

Trump vs. Petro: hasta dónde podrían llegar las consecuencias de su altercado

Trump vs. Petro: hasta dónde podrían llegar las consecuencias de su altercado

Sputnik Mundo

En la presentación de esta semana, hacemos un análisis a fondo del intercambio de declaraciones entre Donald Trump y Gustavo Petro, así como el trasfondo y... 23.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-23T15:00+0000

2025-10-23T15:00+0000

2025-10-23T15:00+0000

por todo lo alto

donald trump

gustavo petro

centro de investigaciones y desarrollo nuclear (bolivia)

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167833060_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0f70a2482b4eb889522eafac2597a7c9.png

Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con a Alberto García y Darío Orellana, para también examinar los resultados de los comicios electorales en Bolivia y las futuras políticas que pueden ser aplicadas por el mandatario, que abrirá las puertas de una nueva etapa política en el país.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Trump vs. Petro: hasta dónde podrían llegar las consecuencias de su altercado Sputnik Mundo Trump vs. Petro: hasta dónde podrían llegar las consecuencias de su altercado 2025-10-23T15:00+0000 true PT38M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

donald trump, gustavo petro, centro de investigaciones y desarrollo nuclear (bolivia), política, видео