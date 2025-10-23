https://noticiaslatam.lat/20251023/trump-vs-petro-hasta-donde-podrian-llegar-las-consecuencias-de-su-altercado-1167770585.html
Trump vs. Petro: hasta dónde podrían llegar las consecuencias de su altercado
Trump vs. Petro: hasta dónde podrían llegar las consecuencias de su altercado
En la presentación de esta semana, hacemos un análisis a fondo del intercambio de declaraciones entre Donald Trump y Gustavo Petro, así como el trasfondo y...
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con a Alberto García y Darío Orellana, para también examinar los resultados de los comicios electorales en Bolivia y las futuras políticas que pueden ser aplicadas por el mandatario, que abrirá las puertas de una nueva etapa política en el país.
Alberto García
Alberto García
Alberto García
Darío Orellana
En la presentación de esta semana, hacemos un análisis a fondo del intercambio de declaraciones entre Donald Trump y Gustavo Petro, así como el trasfondo y posibles consecuencias que ello tenga para ambos países y sobre todo para la región.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con a Alberto García y Darío Orellana, para también examinar los resultados de los comicios electorales en Bolivia y las futuras políticas que pueden ser aplicadas por el mandatario, que abrirá las puertas de una nueva etapa política en el país.