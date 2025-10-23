https://noticiaslatam.lat/20251023/la-urbanizacion-cambia-la-mentalidad-de-personas-pero-la-perpetuacion-de-la-especie-no-se-puede-1167831049.html

Los valores tradicionales son la base de la política demográfica, subraya Putin

Los valores tradicionales son la base de la política demográfica, subraya Putin

Sputnik Mundo

El proceso de urbanización cambia la mentalidad y las prioridades de las personas, pero la perpetuación de la especie no se puede comprar con dinero, destacó... 23.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-23T12:58+0000

2025-10-23T12:58+0000

2025-10-23T13:56+0000

internacional

vladímir putin

sociedad

rusia

demografía

tradiciones

familia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167830888_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_925af8850ee01e3f77d395e239f5f975.jpg

"La urbanización y, en general, los problemas de la sociedad postindustrial: la mentalidad cambia, las prioridades cambian, los valores y las orientaciones vitales cambian. En general, no está mal, es bueno que cambien. Pero sería bueno que las cosas fundamentales relacionadas con la perpetuación de la especie, (...) con la felicidad de la infancia, con la felicidad de la maternidad, la paternidad, que estos valores se conserven. Eso no se puede comprar con dinero", señaló.El desarrollo de los valores espirituales y morales tradicionales es una de las principales tareas de la política demográfica de Rusia, junto con el apoyo financiero a las familias, subrayó Putin. "¿Acaso las familias campesinas en Rusia vivían con un nivel de ingresos medioeuropeo? No. Y, sin embargo, en esas familias había siete, [e incluso] diez hijos. Las prioridades y la visión del mundo eran completamente distintas. Eso es lo que está —y debe estar— en la base de nuestra política demográfica", indicó, recordando la experiencia histórica del país euroasiático. El mandatario enfatizó que fomentar esos valores es una de las funciones del consejo correspondiente. Su labor consiste en fortalecer y apoyar el espíritu interior y el deseo de formar una familia, contraer matrimonio y tener varios hijos, de modo que estos principios predominen en la conciencia colectiva.

https://noticiaslatam.lat/20251017/putin-pronuncia-un-discurso-por-el-20-aniversario-de-rt-1167650178.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, sociedad, rusia, demografía, tradiciones, familia