https://noticiaslatam.lat/20251023/la-urbanizacion-cambia-la-mentalidad-de-personas-pero-la-perpetuacion-de-la-especie-no-se-puede-1167831049.html
Los valores tradicionales son la base de la política demográfica, subraya Putin
Los valores tradicionales son la base de la política demográfica, subraya Putin
Sputnik Mundo
El proceso de urbanización cambia la mentalidad y las prioridades de las personas, pero la perpetuación de la especie no se puede comprar con dinero, destacó... 23.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-23T12:58+0000
2025-10-23T12:58+0000
2025-10-23T13:56+0000
internacional
vladímir putin
sociedad
rusia
demografía
tradiciones
familia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167830888_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_925af8850ee01e3f77d395e239f5f975.jpg
"La urbanización y, en general, los problemas de la sociedad postindustrial: la mentalidad cambia, las prioridades cambian, los valores y las orientaciones vitales cambian. En general, no está mal, es bueno que cambien. Pero sería bueno que las cosas fundamentales relacionadas con la perpetuación de la especie, (...) con la felicidad de la infancia, con la felicidad de la maternidad, la paternidad, que estos valores se conserven. Eso no se puede comprar con dinero", señaló.El desarrollo de los valores espirituales y morales tradicionales es una de las principales tareas de la política demográfica de Rusia, junto con el apoyo financiero a las familias, subrayó Putin. "¿Acaso las familias campesinas en Rusia vivían con un nivel de ingresos medioeuropeo? No. Y, sin embargo, en esas familias había siete, [e incluso] diez hijos. Las prioridades y la visión del mundo eran completamente distintas. Eso es lo que está —y debe estar— en la base de nuestra política demográfica", indicó, recordando la experiencia histórica del país euroasiático. El mandatario enfatizó que fomentar esos valores es una de las funciones del consejo correspondiente. Su labor consiste en fortalecer y apoyar el espíritu interior y el deseo de formar una familia, contraer matrimonio y tener varios hijos, de modo que estos principios predominen en la conciencia colectiva.
https://noticiaslatam.lat/20251017/putin-pronuncia-un-discurso-por-el-20-aniversario-de-rt-1167650178.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/17/1167830888_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d73b10455e94d7e27fa8a910a53972d5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, sociedad, rusia, demografía, tradiciones, familia
vladímir putin, sociedad, rusia, demografía, tradiciones, familia
Los valores tradicionales son la base de la política demográfica, subraya Putin
12:58 GMT 23.10.2025 (actualizado: 13:56 GMT 23.10.2025)
El proceso de urbanización cambia la mentalidad y las prioridades de las personas, pero la perpetuación de la especie no se puede comprar con dinero, destacó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la primera reunión del Consejo para la Implementación de la Política Demográfica y Familiar Estatal.
"La urbanización y, en general, los problemas de la sociedad postindustrial: la mentalidad cambia, las prioridades cambian, los valores y las orientaciones vitales cambian. En general, no está mal, es bueno que cambien. Pero sería bueno que las cosas fundamentales relacionadas con la perpetuación de la especie, (...) con la felicidad de la infancia, con la felicidad de la maternidad, la paternidad, que estos valores se conserven. Eso no se puede comprar con dinero", señaló.
El desarrollo de los valores espirituales y morales tradicionales es una de las principales tareas de la política demográfica de Rusia, junto con el apoyo financiero a las familias, subrayó Putin.
"¿Acaso las familias campesinas en Rusia vivían con un nivel de ingresos medioeuropeo? No. Y, sin embargo, en esas familias había siete, [e incluso] diez hijos. Las prioridades y la visión del mundo eran completamente distintas. Eso es lo que está —y debe estar— en la base de nuestra política demográfica", indicó, recordando la experiencia histórica del país euroasiático.
El mandatario enfatizó que fomentar esos valores es una de las funciones del consejo correspondiente. Su labor consiste en fortalecer y apoyar el espíritu interior y el deseo de formar una familia, contraer matrimonio y tener varios hijos, de modo que estos principios predominen en la conciencia colectiva.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.