Putin pronuncia un discurso por el 20.º aniversario de RT
El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene en el 20.º aniversario del canal de televisión Russia Today (RT) en el escenario del Teatro Bolshói en la... 17.10.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te presenta la transmisión en vivo del discurso del jefe de Estado ruso.Anteriormente, el presidente resaltó el rol singular que ha asumido el canal durante estas dos décadas, subrayando que en estos años ha encontrado un nicho especial y que, a pesar de la presión y las sanciones de Occidente, los periodistas continúan "diciendo lo que piensan", incluso cuando esto contradice las narrativas dominantes de la prensa internacional.
Noticias
es_ES
El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene en el 20.º aniversario del canal de televisión Russia Today (RT) en el escenario del Teatro Bolshói en la capital rusa, Moscú. La ceremonia ha congregado a distinguidos representantes de los medios rusos e internacionales, políticos y personalidades del panorama cultural.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo del discurso del jefe de Estado ruso.
Anteriormente, el presidente resaltó el rol singular que ha asumido el canal durante estas dos décadas, subrayando que en estos años ha encontrado un nicho especial y que, a pesar de la presión y las sanciones de Occidente, los periodistas continúan "diciendo lo que piensan", incluso cuando esto contradice las narrativas dominantes de la prensa internacional.
