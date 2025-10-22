Mundo
URGENTE: Putin participa en ensayo de las fuerzas nucleares rusas — el Kremlin
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251022/putin-participa-en-ensayo-de-las-fuerzas-nucleares-rusas-informan-desde-el-kremlin-1167798213.html
Putin participa en ensayo de las fuerzas nucleares rusas
Putin participa en ensayo de las fuerzas nucleares rusas
Sputnik Mundo
El ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas, dirigido por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se llevó a cabo con la participación de los... 22.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-22T11:20+0000
2025-10-22T11:24+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/i/logo/logo-social.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Putin participa en ensayo de las fuerzas nucleares rusas

11:20 GMT 22.10.2025 (actualizado: 11:24 GMT 22.10.2025)
Síguenos en
Noticia en desarrollo
El ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas, dirigido por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se llevó a cabo con la participación de los componentes terrestres, marítimos y aéreos, informan desde el Kremlin.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала