Putin participa en ensayo de las fuerzas nucleares rusas
Putin participa en ensayo de las fuerzas nucleares rusas
El ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas, dirigido por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se llevó a cabo con la participación de los... 22.10.2025, Sputnik Mundo
Putin participa en ensayo de las fuerzas nucleares rusas
11:20 GMT 22.10.2025 (actualizado: 11:24 GMT 22.10.2025)
Noticia en desarrollo
El ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas, dirigido por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se llevó a cabo con la participación de los componentes terrestres, marítimos y aéreos, informan desde el Kremlin.