https://noticiaslatam.lat/20251009/cumbre-de-las-americas-que-esconde-la-exclusion-de-cuba-venezuela-y-nicaragua-1167327053.html

Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua?

Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua?

Sputnik Mundo

En la presentación de esta semana, analizamos el anuncio realizado recientemente por la Cancillería de República Dominicana, que informó sobre la exclusión de... 09.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-09T15:00+0000

2025-10-09T15:00+0000

2025-10-09T15:00+0000

por todo lo alto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/09/1167330216_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fff0bd982f2a5ada656f51d306383587.png

Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la respuesta de Gustavo Petro a las críticas hechas por el representante estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU, las que en específico el mandatario sudamericano replicó diciendo: "Le solicito respetuosamente al Gobierno de EEUU no entrometerse en la política interna de Colombia".

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Sputnik Mundo Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua? 2025-10-09T15:00+0000 true PT35M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

видео