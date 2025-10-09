https://noticiaslatam.lat/20251009/cumbre-de-las-americas-que-esconde-la-exclusion-de-cuba-venezuela-y-nicaragua-1167327053.html
Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
analizamos el anuncio realizado recientemente por la Cancillería de República Dominicana, que informó sobre la exclusión de
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la respuesta de Gustavo Petro a las críticas hechas por el representante estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU, las que en específico el mandatario sudamericano replicó diciendo: "Le solicito respetuosamente al Gobierno de EEUU no entrometerse en la política interna de Colombia".
Alberto García
Alberto García
Alberto García
Alberto García
Desde Rusia
Darío Orellana
Desde Rusia
En la presentación de esta semana, analizamos el anuncio realizado recientemente por la Cancillería de República Dominicana, que informó sobre la exclusión de los tres Estados para la X Cumbre de las Américas, prevista para el 4 y 5 de diciembre en Punta Cana.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la respuesta de Gustavo Petro a las críticas hechas por el representante estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU, las que en específico el mandatario sudamericano replicó diciendo: "Le solicito respetuosamente al Gobierno de EEUU no entrometerse en la política interna de Colombia".