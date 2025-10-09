Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20251009/cumbre-de-las-americas-que-esconde-la-exclusion-de-cuba-venezuela-y-nicaragua-1167327053.html
Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
Sputnik Mundo
En la presentación de esta semana, analizamos el anuncio realizado recientemente por la Cancillería de República Dominicana, que informó sobre la exclusión de... 09.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-09T15:00+0000
2025-10-09T15:00+0000
por todo lo alto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/09/1167330216_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fff0bd982f2a5ada656f51d306383587.png
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la respuesta de Gustavo Petro a las críticas hechas por el representante estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU, las que en específico el mandatario sudamericano replicó diciendo: "Le solicito respetuosamente al Gobierno de EEUU no entrometerse en la política interna de Colombia".
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Alberto García
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg
Alberto García
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
Sputnik Mundo
Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
2025-10-09T15:00+0000
true
PT35M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/09/1167330216_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d4c9dfe67a0becb323748b97f2a904d4.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Cumbre de las Américas: ¿qué esconde la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua?

15:00 GMT 09.10.2025
© Sputnik
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Alberto García
Desde Rusia
Todos los artículos
- Sputnik Mundo
Darío Orellana
Desde Rusia
Todos los artículos
En la presentación de esta semana, analizamos el anuncio realizado recientemente por la Cancillería de República Dominicana, que informó sobre la exclusión de los tres Estados para la X Cumbre de las Américas, prevista para el 4 y 5 de diciembre en Punta Cana.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la respuesta de Gustavo Petro a las críticas hechas por el representante estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU, las que en específico el mandatario sudamericano replicó diciendo: "Le solicito respetuosamente al Gobierno de EEUU no entrometerse en la política interna de Colombia".
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала