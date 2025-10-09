https://noticiaslatam.lat/20251009/actor-clave-del-mercado-regional-argentina-inaugura-la-exportacion-de-gas-natural-hacia-brasil--1167321203.html

"Actor clave del mercado regional": Argentina inaugura la exportación de gas natural hacia Brasil

09.10.2025

Vaca Muerta comienza a convertirse en la llave para la consolidación de Argentina como proveedor de hidrocarburos a nivel regional. La estatal brasileña Petrobras concretó su primera importación de gas natural desde el yacimiento sureño a través de gasoductos bolivianos, en el marco de un acuerdo de prueba que busca evaluar la continuidad y competitividad del suministro.Por primera vez, Petrobras actuó como compradora directa del recurso. El acuerdo prevé la posibilidad de escalar el volumen hasta dos millones de metros cúbicos diarios bajo la modalidad "interrumpible", es decir, sin obligación de entrega continua, en función de la demanda y las condiciones del mercado. La operación forma parte de una estrategia brasileña orientada a diversificar fuentes de abastecimiento, ante la caída de la producción en Bolivia y la volatilidad del gas natural licuado (GNL).La operación se concretó menos de un año después de que Argentina, Brasil y YPFB, la estatal boliviana, firmaran un acuerdo trilateral que habilita el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia Brasil a través del Gasoducto Bolivia–Brasil.La medida responde a una transformación estructural en la matriz regional: Bolivia reduce progresivamente sus exportaciones por la declinación de sus yacimientos, mientras Argentina incrementa su capacidad exportadora gracias al desarrollo del gas no convencional y a la ampliación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permite evacuar volúmenes crecientes desde la cuenca neuquina hacia el norte del país.A pesar de las diferencias políticas entre los gobiernos de los mandatarios de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la integración energética se mantiene como un espacio de cooperación pragmática. Para Buenos Aires, el acuerdo representa una oportunidad de generación de divisas y una mejora en la balanza comercial. Para Brasilia, implica mayor seguridad de suministro y la posibilidad de reducir costos energéticos frente a las importaciones de GNL.El desarrollo de la formación patagónica permitió revertir el histórico déficit energético y cerrar el tercer trimestre de 2025 con un superávit estimado de 6.000 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos. El Gobierno proyecta que, hacia 2030, las exportaciones de hidrocarburos podrían superar los 25.000 millones de dólares anuales, impulsadas por la expansión del Gasoducto Kirchner y la construcción de nuevas plantas de compresión y licuefacción.El camino a recorrer"La novedad se dio este año con exportaciones vía Bolivia bajo formato interrumpible, pero el gran proyecto de fondo es llegar con gas firme a Brasil y celebrar contratos de largo plazo", dijo a Sputnik Juan José Carbajales, consultor energético y exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación.El optimismo fue compartido por Paulo Farina, especialista en energía, quien comentó en una charla para este medio que "Brasil es nuestro gran cliente a futuro: consume mucho gas por su industria y venía supliendo la falta con gas natural licuado. Sin embargo, advirtió que el país vecino "deberá decidir si compra gas de Vaca Muerta o si se embarca en un proyecto de gasoducto de largo plazo", lo que implicaría compromisos financieros y regulatorios aún no definidos.Los investigadores coincidieron en que la infraestructura será decisiva. "Falta construir ductos que conecten Neuquén con la frontera boliviana y, eventualmente, avanzar con un acuerdo tarifario regional", explicó Carbajales. Farina agregó que existen tres rutas posibles: "revertir el gasoducto boliviano, avanzar por Uruguay o construir un nuevo ducto vía Paraguay".Aún con obstáculos, los especialistas ven margen de expansión. "En gas estamos produciendo máximos históricos y el Plan Gas asegura contratos hasta 2028", apuntó Carbajales. Para Farina, el rumbo es claro: "Vaca Muerta está superando todas las expectativas: somos una matriz energética con recursos muy altos y deberíamos ser exportadores regionales competitivos".La apuesta regionalDe acuerdo con los especialistas, la consolidación de Vaca Muerta como proveedor regional redefine el equilibrio energético del Cono Sur. "El gas argentino compite con las fuentes hidroeléctricas de Brasil", señaló Carbajales, quien estimó que los productores locales "podrían ofrecer precios por debajo de tres dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas, unidad de medida del recurso)" si logran eficiencia y menores costos de transporte.Ambos remarcaron que el desarrollo gasífero debe avanzar junto a la planificación regional. "Hace falta un acuerdo entre Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay para que el proyecto tenga sentido económico", dijo Carbajales.Las proyecciones son ambiciosas, aunque aún inciertas. "No sabemos cuál será el volumen ni el precio al que se exportará a Brasil", advirtió Carbajales, quien calculó que "el mercado podría llegar a 10 o 15 millones de metros cúbicos diarios". En tanto, Farina recordó que "el gas de Vaca Muerta es muy barato; en verano lo consumimos a un dólar, el mismo precio que en 1990".Ambos concluyeron que el gas será el motor de la integración energética. "El contexto favorece a Argentina como exportador competitivo", sintetizó Farina. Carbajales coincidió: "El país atraviesa el camino hacia su pico histórico de producción y tiene todo dado para convertirse en un actor clave del mercado regional".

