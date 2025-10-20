Mundo
La producción industrial de China se expande un 6,2% de enero a septiembre de 2025
La producción industrial de China se expande un 6,2% de enero a septiembre de 2025
La producción industrial de China aumentó un 6,2% interanual en el período de enero a septiembre de 2025, comunicó este lunes la Oficina Nacional de... 20.10.2025, Sputnik Mundo
La minería creció un 5,8% interanual en este período; la industria manufacturera, un 6,8%, y la producción y suministro de electricidad, energía térmica, gas y agua, un 2,0%. La fabricación de equipos creció un 9,7% respecto a los primeros tres trimestres de 2024, y el sector de altas tecnologías, un 9,6%.Actualmente, China se enfrenta a la política arancelaria impuesta desde Washington. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su intención de buscar una solución diplomática en la relación con el gigante asiático.El mandatario manifestó su deseo de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, a quien calificó como "muy inteligente", para discutir de manera directa las tensiones comerciales y establecer un nuevo marco de intercambio económico.
La producción industrial de China se expande un 6,2% de enero a septiembre de 2025

06:17 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Ng Han GuanUn trabajador une paneles de aluminio en una fábrica de Kam Pin Industrial (HK) Ltd, en la ciudad de Dongguan, en la provincia de Guangdong, en el sur de China.
Un trabajador une paneles de aluminio en una fábrica de Kam Pin Industrial (HK) Ltd, en la ciudad de Dongguan, en la provincia de Guangdong, en el sur de China. - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
La producción industrial de China aumentó un 6,2% interanual en el período de enero a septiembre de 2025, comunicó este lunes la Oficina Nacional de Estadística.
"El valor agregado total de las empresas industriales por encima del tamaño designado creció un 6,2% interanual en los primeros tres trimestres", dice la nota de prensa.
La minería creció un 5,8% interanual en este período; la industria manufacturera, un 6,8%, y la producción y suministro de electricidad, energía térmica, gas y agua, un 2,0%.
La fabricación de equipos creció un 9,7% respecto a los primeros tres trimestres de 2024, y el sector de altas tecnologías, un 9,6%.
Actualmente, China se enfrenta a la política arancelaria impuesta desde Washington. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su intención de buscar una solución diplomática en la relación con el gigante asiático.
El mandatario manifestó su deseo de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, a quien calificó como "muy inteligente", para discutir de manera directa las tensiones comerciales y establecer un nuevo marco de intercambio económico.
