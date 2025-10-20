https://noticiaslatam.lat/20251020/la-produccion-industrial-de-china-se-expande-un-62-de-enero-a-septiembre-de-2025-1167730029.html

La producción industrial de China se expande un 6,2% de enero a septiembre de 2025

La producción industrial de China se expande un 6,2% de enero a septiembre de 2025

20.10.2025

La minería creció un 5,8% interanual en este período; la industria manufacturera, un 6,8%, y la producción y suministro de electricidad, energía térmica, gas y agua, un 2,0%. La fabricación de equipos creció un 9,7% respecto a los primeros tres trimestres de 2024, y el sector de altas tecnologías, un 9,6%.Actualmente, China se enfrenta a la política arancelaria impuesta desde Washington. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su intención de buscar una solución diplomática en la relación con el gigante asiático.El mandatario manifestó su deseo de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, a quien calificó como "muy inteligente", para discutir de manera directa las tensiones comerciales y establecer un nuevo marco de intercambio económico.

china

