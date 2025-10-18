Mundo
Internacional
https://noticiaslatam.lat/20251018/trump-solicita-autorizacion-judicial-federal-para-enviar-a-la-guardia-nacional-a-chicago---1167675819.html
Trump solicita autorización judicial federal para enviar a la Guardia Nacional a Chicago
Trump solicita autorización judicial federal para enviar a la Guardia Nacional a Chicago
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema la autorización para desplegar elementos de la Guardia Nacional en Illinois, luego... 18.10.2025, Sputnik Mundo
De acuerdo con reportes de la prensa local, la solicitud fue hecha por el general John Sauer bajo el argumento de que los agentes federales migratorios del ICE han sido "amenazados y atacados" en Chicago, en específico en el suburbio de Broadview. Sauer sostiene que, ante el nivel de violencia que existe en Illinois, las agencias federales "se han visto forzadas a operar bajo la constante amenaza de violencia callejera", razón por la cual necesitan el apoyo de la Guardia Nacional. Tras darse a conocer la solicitud, el gobernador del estado, JB Pritzker, afirmó que la Casa Blanca insiste en "invadir Illinois con tropas", por lo que mantendrá su lucha para defender la soberanía de la entidad. Este mismo día, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó al Departamento de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional desplegar elementos en Austin, la capital del estado, previo a la jornada de manifestaciones contra la Administración Trump que tendrán lugar el 18 de octubre.Según la prensa local, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, así como sindicatos, convocaron para el 18 de octubre a una jornada nacional de protesta en más de 2.000 sitios del país, incluido Washington D.C.
eeuu, fuerzas armadas de eeuu, donald trump, chicago, ice, política, penny pritzker, greg abbott, seguridad
Trump solicita autorización judicial federal para enviar a la Guardia Nacional a Chicago

06:43 GMT 18.10.2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema la autorización para desplegar elementos de la Guardia Nacional en Illinois, luego de que una corte de Chicago impidió realizar esta acción tras resolver una apelación.
De acuerdo con reportes de la prensa local, la solicitud fue hecha por el general John Sauer bajo el argumento de que los agentes federales migratorios del ICE han sido "amenazados y atacados" en Chicago, en específico en el suburbio de Broadview.
Sauer sostiene que, ante el nivel de violencia que existe en Illinois, las agencias federales "se han visto forzadas a operar bajo la constante amenaza de violencia callejera", razón por la cual necesitan el apoyo de la Guardia Nacional.
Trump señala caos sin ley para justificar el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2025
Trump señala "caos sin ley" para justificar el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón
1 de octubre, 20:22 GMT
Tras darse a conocer la solicitud, el gobernador del estado, JB Pritzker, afirmó que la Casa Blanca insiste en "invadir Illinois con tropas", por lo que mantendrá su lucha para defender la soberanía de la entidad.

"Militarizar nuestras comunidades en contra de su voluntad no solo es antiestadounidense, sino que también nos conduce a un peligroso camino para nuestra democracia", afirmó Pritzker en su cuenta de X.

Este mismo día, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó al Departamento de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional desplegar elementos en Austin, la capital del estado, previo a la jornada de manifestaciones contra la Administración Trump que tendrán lugar el 18 de octubre.
Según la prensa local, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, así como sindicatos, convocaron para el 18 de octubre a una jornada nacional de protesta en más de 2.000 sitios del país, incluido Washington D.C.
