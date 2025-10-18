https://noticiaslatam.lat/20251018/trump-solicita-autorizacion-judicial-federal-para-enviar-a-la-guardia-nacional-a-chicago---1167675819.html

Trump solicita autorización judicial federal para enviar a la Guardia Nacional a Chicago

18.10.2025

De acuerdo con reportes de la prensa local, la solicitud fue hecha por el general John Sauer bajo el argumento de que los agentes federales migratorios del ICE han sido "amenazados y atacados" en Chicago, en específico en el suburbio de Broadview. Sauer sostiene que, ante el nivel de violencia que existe en Illinois, las agencias federales "se han visto forzadas a operar bajo la constante amenaza de violencia callejera", razón por la cual necesitan el apoyo de la Guardia Nacional. Tras darse a conocer la solicitud, el gobernador del estado, JB Pritzker, afirmó que la Casa Blanca insiste en "invadir Illinois con tropas", por lo que mantendrá su lucha para defender la soberanía de la entidad. Este mismo día, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó al Departamento de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional desplegar elementos en Austin, la capital del estado, previo a la jornada de manifestaciones contra la Administración Trump que tendrán lugar el 18 de octubre.Según la prensa local, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, así como sindicatos, convocaron para el 18 de octubre a una jornada nacional de protesta en más de 2.000 sitios del país, incluido Washington D.C.

