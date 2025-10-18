https://noticiaslatam.lat/20251018/las-autoridades-de-gaza-acusan-a-israel-de-violar-el-alto-el-fuego-1167688332.html

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de violar el alto el fuego

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de violar el alto el fuego

Sputnik Mundo

Israel violó el alto el fuego en la Franja de Gaza 47 veces, causando la muerte de 38 personas, informó el servicio de prensa del Gobierno del semienclave... 18.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-18T15:47+0000

2025-10-18T15:47+0000

2025-10-18T15:47+0000

defensa

israel

franja de gaza

hamás

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/12/1167688394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7db15aef9d893559b53123c81039c08c.jpg

Previamente, Israel y el movimiento palestino Hamás firmaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver el conflicto en la Franja de Gaza.La primera etapa contemplaba la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos a cambio de 47 rehenes que tiene Hamás en su poder, de los cuales se creía que al menos 20 seguían con vida. El documento proponía también que Hamás se retirara de la Administración gazatí. El control de la Franja de Gaza debía ser entregado a un órgano de Gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio mandatario republicano.

https://noticiaslatam.lat/20251010/se-asoma-la-paz-para-el-pueblo-palestino-el-acuerdo-deja-a-israel-en-una-posicion-ventajosa-1167353424.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, franja de gaza, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio