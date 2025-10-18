https://noticiaslatam.lat/20251018/las-autoridades-de-gaza-acusan-a-israel-de-violar-el-alto-el-fuego-1167688332.html
Las autoridades de Gaza acusan a Israel de violar el alto el fuego
Previamente, Israel y el movimiento palestino Hamás firmaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver el conflicto en la Franja de Gaza.La primera etapa contemplaba la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos a cambio de 47 rehenes que tiene Hamás en su poder, de los cuales se creía que al menos 20 seguían con vida. El documento proponía también que Hamás se retirara de la Administración gazatí. El control de la Franja de Gaza debía ser entregado a un órgano de Gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio mandatario republicano.
Noticias
es_ES
Israel violó el alto el fuego en la Franja de Gaza 47 veces, causando la muerte de 38 personas, informó el servicio de prensa del Gobierno del semienclave palestino.
"Desde que se declaró el fin de la guerra en la Franja de Gaza, la ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones, que ya ascienden a 47. (…) Debido a las continuas violaciones de la ocupación israelí, 38 personas murieron y 143 resultaron heridas de diversa consideración", declaró.
Previamente, Israel y el movimiento palestino Hamás firmaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz
del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver el conflicto en la Franja de Gaza.
La primera etapa contemplaba la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos a cambio de 47 rehenes que tiene Hamás en su poder, de los cuales se creía que al menos 20 seguían con vida.
El documento proponía también que Hamás se retirara de la Administración gazatí. El control de la Franja de Gaza debía ser entregado a un órgano de Gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio mandatario republicano.