EEUU y China sostendrán una reunión de alto nivel de cara a una posible guerra comercial más severa

EEUU y China sostendrán una reunión de alto nivel de cara a una posible guerra comercial más severa

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que se reunirá con el vice primer ministro chino, He Lifeng, la próxima semana, en medio del... 18.10.2025, Sputnik Mundo

"Esta noche, el vice primer ministro He Lifeng y yo mantuvimos conversaciones francas y detalladas sobre el comercio entre EEUU y China. Nos reuniremos en persona la semana que viene para continuar nuestras conversaciones", escribió Bessent en su cuenta de X. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó previamente que las relaciones entre Washington y Pekín van a ser buenas, pero es necesario alcanzar un acuerdo "justo". Bessent expresó optimismo sobre las conversaciones comerciales entre los dos países, declarando a la cadena CNBC que ambas partes mantienen un diálogo de muy alto nivel.Hace unos días, Pekín dejó claro que su respuesta a los aranceles del 100% adicional propuestos por la Administración Trump contra productos chinos será firme. La dura postura de Washington contra China se da luego de que Pekín impusiera controles más estrictos para la comercialización de tierras raras, recursos que abundan en el gigante asiático y que son muy codiciados en Washington para la industria tecnológica y armamentista.China sostiene que sus restricciones para la venta de tierras raras son "acciones legítimas para mejorar su sistema de control de exportaciones", por lo cual rechaza la medida de represalia tomada por la Casa Blanca. "EEUU no puede simultáneamente buscar el diálogo y amenazar con imponer nuevas medidas restrictivas", afirmó el Gobierno de Xi Jinping.Los nuevos aranceles impuestos por Trump contra China entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre, con lo cual los gravámenes de Washington contra Pekín se elevarían al 130%, mientras que hasta el momento el país asiático mantiene tarifas del 10% contra productos estadounidenses.

