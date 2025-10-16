https://noticiaslatam.lat/20251016/putin-interviene-en-el-marco-de-la-semana-rusa-de-la-energia-1167598907.html

La arquitectura energética mundial está alterada por las acciones de Occidente, advierte Putin

La arquitectura energética mundial está alterada por las acciones de Occidente, advierte Putin

Sputnik Mundo

Se produce un colapso artificial de la arquitectura energética en el mundo debido a las acciones de Occidente, aseguró el presidente de Rusia, Vladímir Putin... 16.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-16T11:20+0000

2025-10-16T11:20+0000

2025-10-16T12:46+0000

internacional

vladímir putin

rusia

energía

energética

relaciones internacionales

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167598746_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_2538c02c96b6819dbf64e22dbc99a6cc.jpg

Las consecuencias del rechazo a los hidrocarburos rusos ya han afectado la economía de la Unión Europea (UE), declaró el mandatario ruso. Entre ellos, la caída de "los volúmenes de la industria, el aumento de los precios por causa de petróleo y gas traídos más caros a través del océano, así como la reducción de la competitividad de los productos europeos y la economía en general".La reorientación del sector energético mundialTambién subrayó el crecimiento constante de la economía mundial y el aumento de la demanda en el mercado, "a pesar de todas las dificultades".La producción de petróleo en RusiaPutin aseguró que el sector petrolero ruso opera con estabilidad. Rusia mantiene su posición como productor líder de petróleo, a pesar de la competencia desleal que se ejerce contra el país, enfatizó el presidente ruso durante la Semana Rusa de la Energía.Agregó que la previsibilidad en el mercado petrolero es lo más importante para la economía global, indicó.El ámbito nuclearRusia es el único Estado que domina toda la cadena de producción nuclear, indicó el presidente ruso, al calificar el país del "líder absoluto" en la esfera que "no depende de nadie".Asimismo, opinó que es necesario "cambiar el estatus de los países productores de energía de compradores de equipos a líderes tecnológicos, desarrollar una plena soberanía energética a nivel nacional, desde la extracción y el procesamiento de recursos hasta el transporte de productos terminados".Además, Putin enfatizó que Rusia pretende profundizar la cooperación nuclear con los países del sur global.Putin también destacó el liderazgo tecnológico ruso al señalar que "las pequeñas centrales nucleares, aparte de Rusia, hoy nadie las construye"."Hay planes, pero en realidad, no se está haciendo nada en ningún otro lugar del mundo. Somos los únicos que lo estamos haciendo", agregó."El balance energético de Rusia es uno de los más verdes del planeta"Putin puso de relieve que el 87% de la energía eléctrica en el país "se produce con una huella de carbono mínima o cero".En este contexto, aseveró que Rusia tiene la intención de consolidar su posición como líder energético global y desarrollará alianzas para construir un modelo energético mundial justo y sostenible.Este año, el evento se celebra bajo el lema Creando juntos la energía del futuro, reuniendo a destacados especialistas y representantes del sector energético de distintos países.El Foro Internacional Semana Rusa de la Energía es la principal plataforma de debate de nivel internacional en el país euroasiático para analizar las tendencias de desarrollo del complejo energético mundial, definir las principales direcciones de crecimiento de la industria y buscar soluciones óptimas frente a los desafíos actuales.El objetivo del foro es promover la cooperación energética multilateral en un mundo multipolar y mostrar las perspectivas del complejo de Rusia de combustible y energía, que constituye una parte esencial del mercado energético global.Jefes de Estado y de Gobierno, representantes de las mayores compañías energéticas internacionales, líderes del sector, al igual que reconocidos expertos de 85 países, participan en el evento internacional, que se celebra del 15 al 17 de octubre en la capital, Moscú.

https://noticiaslatam.lat/20251016/el-reino-unido-y-ucrania-preparan-un-ataque-contra-el-gasoducto-turk-stream-declara-el-fsb-ruso-1167594385.html

https://noticiaslatam.lat/20251007/1167265667.html

https://noticiaslatam.lat/20250926/1166915759.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, rusia, energía, energética, relaciones internacionales, 🌍 europa