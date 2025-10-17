Mundo
Impacto en México por gusano barrenador asciende a 642 millones de dólares, refieren autoridades
Sputnik Mundo
La plaga de esta larva ha causado fuertes afectaciones en México, lo cual ha repercutido en pérdidas millonarias, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y... 17.10.2025, Sputnik Mundo
américa latina
méxico
eeuu
secretaría de agricultura y desarrollo rural (méxico)
gusano barrenador
agricultura
ganado
méxico
eeuu
La plaga de esta larva ha causado fuertes afectaciones en México, lo cual ha repercutido en pérdidas millonarias, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) nacional.
Según la dependencia, de noviembre de 2024 a octubre de 2025, México dejó de exportar 700.880 cabezas de bovino en pie a Estados Unidos, lo que equivale a un impacto económico de 642 millones de dólares.
Según los resultados del Protocolo de Control y Erradicación del Gusano Barrenador de Ganado (GBG), los casos positivos han caído 28% en suelo mexicano, esto respecto a la cifra más alta que fue reportada en septiembre. El dato pasó de 971 a 698 registros.
"Desde noviembre de 2024, cuando se reportó la primera transmisión de [esta plaga], a octubre de este año, se han confirmado en México un total de 7.943 casos positivos, pero con el plan de atención inmediata, 7.245 animales recibieron tratamiento oportuno y se recuperaron plenamente, por lo que siguieron su proceso productivo", destacó el diario local La Jornada.
El gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos. Esta plaga representa una grave amenaza para la salud del ganado y, en algunos casos, también puede afectar a los humanos.
Los signos clínicos más comunes incluyen fiebre, depresión, inapetencia, disminución en la producción láctea y ganancia de peso.
Las heridas suelen ser grandes y supurantes, con un olor característico a carne putrefacta. En el fondo, es posible encontrar larvas agrupadas, lo que indica una infestación grave.
Esta plaga se creía erradicada en México desde 1991, por lo que las medidas de contención de aplicaron en cuanto se reportaron casos en el país latinoamericano.
