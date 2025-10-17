Europa experimentará un crecimiento económico "mediocre", predice el FMI

Mundo
EN VIVO: Putin pronuncia un discurso por el 20.º aniversario de RT
Subraya que el crecimiento económico impulsado por el aumento de las exportaciones a principios de este año "se está desvaneciendo" debido a los aranceles, mientras que el coste de servicio de los títulos en el mercado de deuda aumenta, considerando los mayores riesgos y la persistente incertidumbre."La reducción de los tipos de interés y el aumento del gasto público, incluido el destinado a defensa, no han logrado hasta ahora estimular la demanda privada. La brecha de productividad laboral con Estados Unidos sigue siendo significativa. Las bien conocidas necesidades de reformas estructurales internas permanecen sin resolverse", añade.Enfatiza que el actual ritmo de crecimiento económico de Europa no le permite hacer frente a la enorme presión fiscal, causada también por los crecientes gastos en defensa. Se destaca que el ritmo de consolidación fiscal en la región se ha ralentizado, incluso en medio del aumento del gasto militar entre los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Además, el creciente gasto militar de Europa tendrá un impacto limitado en el crecimiento económico interno en el corto plazo, debido a las compras de armamentos importados, subraya el comunicado.El Fondo recalcó que una mayor "deriva" de la política europea debilitará las posibilidades de la región de acelerar el crecimiento y agravará significativamente los problemas presupuestarios. También indicó que el aumento del gasto, impulsado por los costos de defensa, los gastos en seguridad energética, así como las pensiones y la atención médica, se duplicará en los próximos 20 años, creando una presión significativa sobre las finanzas públicas de Europa.
15:23 GMT 17.10.2025 (actualizado: 15:41 GMT 17.10.2025)
Europa experimentará un crecimiento económico "mediocre" a medio plazo, debido a la disminución de las exportaciones, el aumento de los costes del servicio de la deuda y la débil demanda interna, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El daño persistente comienza a hacerse notar. El impulso de crecimiento se está desacelerando, las perspectivas a mediano plazo parecen mediocres", destaca el informe del FMI.

Subraya que el crecimiento económico impulsado por el aumento de las exportaciones a principios de este año "se está desvaneciendo" debido a los aranceles, mientras que el coste de servicio de los títulos en el mercado de deuda aumenta, considerando los mayores riesgos y la persistente incertidumbre.
"La reducción de los tipos de interés y el aumento del gasto público, incluido el destinado a defensa, no han logrado hasta ahora estimular la demanda privada. La brecha de productividad laboral con Estados Unidos sigue siendo significativa. Las bien conocidas necesidades de reformas estructurales internas permanecen sin resolverse", añade.
Enfatiza que el actual ritmo de crecimiento económico de Europa no le permite hacer frente a la enorme presión fiscal, causada también por los crecientes gastos en defensa. Se destaca que el ritmo de consolidación fiscal en la región se ha ralentizado, incluso en medio del aumento del gasto militar entre los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Además, el creciente gasto militar de Europa tendrá un impacto limitado en el crecimiento económico interno en el corto plazo, debido a las compras de armamentos importados, subraya el comunicado.
El Fondo recalcó que una mayor "deriva" de la política europea debilitará las posibilidades de la región de acelerar el crecimiento y agravará significativamente los problemas presupuestarios. También indicó que el aumento del gasto, impulsado por los costos de defensa, los gastos en seguridad energética, así como las pensiones y la atención médica, se duplicará en los próximos 20 años, creando una presión significativa sobre las finanzas públicas de Europa.
