Rusia lanza un ataque masivo contra el sector energético ucraniano y destruye un sistema Patriot en un día
Rusia lanza un ataque masivo contra el sector energético ucraniano y destruye un sistema Patriot en un día
16.10.2025
Asimismo, en la noche del 15 al 16 de octubre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, Rusia realizó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones de la infraestructura de energía de gas que garantizaban el trabajo de empresas militares de Ucrania.Las tropas rusas alcanzaron una unidad del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un lanzador del sistema RAK-SA-12 croata, al igual que 15 vehículos blindados, incluidos un MaxxPro, un Humvee estadounidenses y un Snatch británico, además de un obús Paladin fabricado en EEUU.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars, y derribó 278 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó seis lanchas no tripuladas, detallaron desde el ente castrense.De acuerdo con el ministerio, Ucrania perdió unos 1.670 militares en el último día. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 540 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.
Rusia lanza un ataque masivo contra el sector energético ucraniano y destruye un sistema Patriot en un día
Las FFAA de Rusia destruyeron una estación radar AN/MPQ-65, el puesto de control y el lanzador de un sistema de misiles antiaéreos Patriot producido por EEUU, en el último día, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. También asestaron golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas, añaden.
Asimismo, en la noche del 15 al 16 de octubre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, Rusia realizó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones de la infraestructura de energía de gas que garantizaban el trabajo de empresas militares de Ucrania.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", precisaron desde la Defensa rusa.
Las tropas rusas alcanzaron una unidad del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un lanzador del sistema RAK-SA-12 croata, al igual que 15 vehículos blindados, incluidos un MaxxPro, un Humvee estadounidenses y un Snatch británico, además de un obús Paladin fabricado en EEUU.
En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars, y derribó 278 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó seis lanchas no tripuladas, detallaron desde el ente castrense.
De acuerdo con el ministerio, Ucrania perdió unos 1.670 militares en el último día. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 540 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.
