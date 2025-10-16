Mundo
URGENTE: Putin interviene en el marco de la Semana Rusa de la Energía
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251016/rusia-lanza-un-ataque-masivo-contra-el-sector-energetico-ucraniano-y-destruye-un-sistema-patriot-en-1167598196.html
Rusia lanza un ataque masivo contra el sector energético ucraniano y destruye un sistema Patriot en un día
Rusia lanza un ataque masivo contra el sector energético ucraniano y destruye un sistema Patriot en un día
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia destruyeron una estación radar AN/MPQ-65, el puesto de control y el lanzador de un sistema de misiles antiaéreos Patriot producido por EEUU... 16.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-16T10:49+0000
2025-10-16T10:49+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167598036_0:235:3130:1996_1920x0_80_0_0_794b932769b3458b6df295b47ad3b439.jpg
Asimismo, en la noche del 15 al 16 de octubre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, Rusia realizó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones de la infraestructura de energía de gas que garantizaban el trabajo de empresas militares de Ucrania.Las tropas rusas alcanzaron una unidad del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un lanzador del sistema RAK-SA-12 croata, al igual que 15 vehículos blindados, incluidos un MaxxPro, un Humvee estadounidenses y un Snatch británico, además de un obús Paladin fabricado en EEUU.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars, y derribó 278 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó seis lanchas no tripuladas, detallaron desde el ente castrense.De acuerdo con el ministerio, Ucrania perdió unos 1.670 militares en el último día. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 540 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.
https://noticiaslatam.lat/20251015/la-posible-entrega-de-misiles-tomahawk-a-ucrania-danara-las-relaciones-ruso-estadounidenses-1167575439.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167598036_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_5e8fc2f63abac4d37d0bc4ba82153561.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Rusia lanza un ataque masivo contra el sector energético ucraniano y destruye un sistema Patriot en un día

10:49 GMT 16.10.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las FFAA de Rusia destruyeron una estación radar AN/MPQ-65, el puesto de control y el lanzador de un sistema de misiles antiaéreos Patriot producido por EEUU, en el último día, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. También asestaron golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas, añaden.
Asimismo, en la noche del 15 al 16 de octubre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, Rusia realizó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones de la infraestructura de energía de gas que garantizaban el trabajo de empresas militares de Ucrania.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", precisaron desde la Defensa rusa.
Las tropas rusas alcanzaron una unidad del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un lanzador del sistema RAK-SA-12 croata, al igual que 15 vehículos blindados, incluidos un MaxxPro, un Humvee estadounidenses y un Snatch británico, además de un obús Paladin fabricado en EEUU.
Serguéi Lavrov, canciller ruso - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2025
Internacional
La posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania dañará las relaciones ruso-estadounidenses, advierte Lavrov
ayer, 18:41 GMT
En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars, y derribó 278 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó seis lanchas no tripuladas, detallaron desde el ente castrense.
De acuerdo con el ministerio, Ucrania perdió unos 1.670 militares en el último día. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 540 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала