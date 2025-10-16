https://noticiaslatam.lat/20251016/rusia-lanza-un-ataque-masivo-contra-el-sector-energetico-ucraniano-y-destruye-un-sistema-patriot-en-1167598196.html

Rusia lanza un ataque masivo contra el sector energético ucraniano y destruye un sistema Patriot en un día

Rusia lanza un ataque masivo contra el sector energético ucraniano y destruye un sistema Patriot en un día

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia destruyeron una estación radar AN/MPQ-65, el puesto de control y el lanzador de un sistema de misiles antiaéreos Patriot producido por EEUU... 16.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-16T10:49+0000

2025-10-16T10:49+0000

2025-10-16T10:49+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/10/1167598036_0:235:3130:1996_1920x0_80_0_0_794b932769b3458b6df295b47ad3b439.jpg

Asimismo, en la noche del 15 al 16 de octubre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, Rusia realizó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra instalaciones de la infraestructura de energía de gas que garantizaban el trabajo de empresas militares de Ucrania.Las tropas rusas alcanzaron una unidad del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un lanzador del sistema RAK-SA-12 croata, al igual que 15 vehículos blindados, incluidos un MaxxPro, un Humvee estadounidenses y un Snatch británico, además de un obús Paladin fabricado en EEUU.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars, y derribó 278 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó seis lanchas no tripuladas, detallaron desde el ente castrense.De acuerdo con el ministerio, Ucrania perdió unos 1.670 militares en el último día. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 540 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.

https://noticiaslatam.lat/20251015/la-posible-entrega-de-misiles-tomahawk-a-ucrania-danara-las-relaciones-ruso-estadounidenses-1167575439.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa