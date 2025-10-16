https://noticiaslatam.lat/20251016/de-sucesora-a-destituida-quien-empuja-la-salida-de-boluarte-y-por-que-justamente-ahora-1167529282.html
De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?
De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?
16.10.2025
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la situación que en la actualidad enfrenta Ecuador luego de varios días de paro nacional, con una cadena de sucesos de gran seriedad que han tenido lugar en dicha nación.
Darío Orellana
Darío Orellana
De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?
De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
Esta semana, dedicamos un exhaustivo análisis a la destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú. Nos adentramos en los episodios que llevaron a este hecho, así como los capítulos sucesivos y los escenarios futuros para el nuevo mandatario y el país.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la situación que en la actualidad enfrenta Ecuador luego de varios días de paro nacional, con una cadena de sucesos de gran seriedad que han tenido lugar en dicha nación.