'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades.
De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?
De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?
Esta semana, dedicamos un exhaustivo análisis a la destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú. Nos adentramos en los episodios que llevaron a este... 16.10.2025
2025-10-16T15:00+0000
2025-10-16T15:00+0000
por todo lo alto
política
dina boluarte
perú
ecuador
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la situación que en la actualidad enfrenta Ecuador luego de varios días de paro nacional, con una cadena de sucesos de gran seriedad que han tenido lugar en dicha nación.
Darío Orellana
Darío Orellana
De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?
De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?
De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?

15:00 GMT 16.10.2025
Darío Orellana
Alberto García
Esta semana, dedicamos un exhaustivo análisis a la destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú. Nos adentramos en los episodios que llevaron a este hecho, así como los capítulos sucesivos y los escenarios futuros para el nuevo mandatario y el país.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la situación que en la actualidad enfrenta Ecuador luego de varios días de paro nacional, con una cadena de sucesos de gran seriedad que han tenido lugar en dicha nación.
