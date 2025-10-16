https://noticiaslatam.lat/20251016/de-sucesora-a-destituida-quien-empuja-la-salida-de-boluarte-y-por-que-justamente-ahora-1167529282.html

De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?

De sucesora a destituida: ¿quién empuja la salida de Boluarte y por qué justamente ahora?

Esta semana, dedicamos un exhaustivo análisis a la destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú. Nos adentramos en los episodios que llevaron a este... 16.10.2025, Sputnik Mundo

Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, junto a Alberto García y Darío Orellana, para también examinar la situación que en la actualidad enfrenta Ecuador luego de varios días de paro nacional, con una cadena de sucesos de gran seriedad que han tenido lugar en dicha nación.

